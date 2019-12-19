***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin en büyük riski olan ve kreditör AArel Bank'ın yaklaşık 86.000.000 Euro'ya tekabül eden alacağının. 02.12.2019 tarihinde Antalya 16. Noterliğinin 26.11.2019 tarih, 30964 yevmiye numarası ile Galeri Kristal Tur. İnş. Paz. Ve Tic. A.Ş'ye devir ve temlik edildiği pay sahiplerine duyurulmuştu. Temlik alacaklısı ile söz konusu borcun yapılandırılması ve tasfiyesi için görüşmelere başlanmıştır. Pay sahiplerimize duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804361BIST