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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.12.2019 18:40
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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın malumu olduğu üzere, şirketimizin feshi ve şirkete kayyum atanması taleplerini havi, yatırımcılar tarafından ikame edilen İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/807 E. Sayılı dosyasında Mahkemece şirkete kayyum atanmasına ilişkin taleplerin murafaalı olarak değerlendirilmesi için 23/12/2019 tarihine gün verilmiş ve 23/12/2019 tarihinde murafaa yapılmıştır. Murafaa öncesinde Mahkemece atanan bilirkişilerce mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda "Şirketin geçmişten gelen kötü yönetim yükünü taşımakta zorlanmakla birlikte, son dönemlerde bankalarla ve diğer alacaklılara yapılan anlaşmalar neticesinde mali iyileşmenin görülmeye başlandığı, bununla birlikte şirkete kayyum atanmasının mali düzelme çerçevesinde gerekliliğinin şüpheli olduğu, Davacıların TTK 531 bağlamında azınlık statüsünün kabulü için asgari sahip olması gereken pay adedinin 29.425.254 olması ve bu tutarda hissenin de dava boyunca elde tutulmasının gerektiği, bunun dava şartı olduğu, fesih gibi ağır çözümlere başvurmak için haklı sebebin varlığının araştırılmasının gerektiği, fesih davasına konu edilen gerekçelerin bir önceki fesih davasına konu edilen gerekçelerle aynı olduğu ve söz konusu davadan feragat edildiği, bu durumda olguların ileri sürülmesi için makul süre hususunun mahkemece değerlendirilmesinin gerektiği ve bu anlamda şirketin devamlılığının gerekli olduğu şirketin feshine ilişkin koşulların henüz olgunlaşmadığı" yönünde şirket lehine olumlu, 62 sayfalık heyet raporu sunulmuştur. Murafaa esnasında rapor taraflara tebliğ edilmiş, taraflar dinlenerek kayyum atanması talebi yasal şartları oluşmadığından reddedilmiş ve Mahkemece  27.02.2020 tarihine duruşma günü verilmiştir. Netice itibariyle şirkete kayyum atanması ve  şirketin feshine ilişkin açılan davada dava şartı bulunmadığı ve hiçbir şekilde haklı sebep oluşmadığı gibi iddia ve taleplerin de mevcut durum nazara alındığında kötü niyetli olduğu, kötü niyetli şahısların talep ve eylemlerine asla itibar edilmeyeceği, son dönemdeki olumlu iş ve gelişmelerin devam edeceği hususları yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805047


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