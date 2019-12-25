***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 11.11.2019 tarihinde kamuya açıklandığı üzere alınmış olan yönetim kurulu kararıyla Kervansaray Lara Oteli'nin Galeri Kristal Turizm İnşaat Pazarlama ve Ticaret A.Ş firmasına 3 yıl süreyle senelik 3.000.000 EUR artı KDV bedelle kiralanmasına karar vermişti.Şirketimizin 30.09.2019 tarihli finansal tablolarında Kervansaray Lara Oteli'nin net bilanço değeri 191.063.122 TL'dir. Aynı tarih itibariyle şirketimizin toplam bilanço aktifleri 1.213.752.179 TL olarak gerçekleşmiş olup, Kervansaray Lara Oteli'nin toplam aktifler içerisindeki payı %15,74 olmuştur.İşleme ilişkin yönetim kurulu kararının alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde, Şirketimizin Borsa İstanbul'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının aritmetik ortalaması 172.741.958 TL olmuştur. Kervansaray Lara Oteli'nin kiralanmasından elde edilecek olan toplam 9.000.000 EUR kira bedelinin indirgenmiş nakit akışı 7.460.556 EUR olarak hesaplanmıştır. Kontrat imza tarihinde geçerli olan TCMB döviz alış kuru 6,3412 TL/EUR olup, söz konusu işlemden elde edilecek indirgenmiş nakit akışı 47.308.878 TL olarak hesaplanmıştır. Bu rakamın ağırlıklı ortalama şirket değerine oranı %27,39 olmuştur.Şirketimizin 30.09.2019 tarihli finansal tablolarında 2019 yılının ilk üç çeyreği itibariyle Kervansaray Lara Oteli'nden elde edilen gelir 64.784.651 TL olmuştur. Aynı dönemde Şirketimizin toplam gelirleri 130.469.608 TL olarak gerçekleşmiş olup Kervansaray Lara Oteli'nin toplam gelirler içerisindeki oranı %49,65 olarak hesaplanmıştır.25.12.2019 tarihli yönetim kurulu kararıyla değerlendirme neticesinde söz konusu kiralama işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında belirtilen önemlilik kriterlerini taşımadığından, ayrılma hakkının doğmadığı tespit edilmiştir.Kamuoyunun ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805129BIST