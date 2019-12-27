***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından daha önce açıklandığı üzere, Danış Turizm ve İnşaat A.Ş. ile iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan "Gayrimenkul Satış Vaadi" sözleşmesinden kaynaklı borç sebebiyle düzenlenen ek sözleşme ve borç kabul ve teminat sözleşmesinin, Şirketimiz eski yönetimi tarafından Kervansaray Yatırım A.Ş. adına müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzalandığı, iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. tarafından ise sözleşmelere konu ödemelerin yapılmadığı Şirketimiz yönetimine belirtilerek bu sebeple, Danış Turizm ve İnşaat A.Ş. tarafından müşterek borçluluk ve müteselsil kefaletten dolayı Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. aleyhinde iflas yolu ile adi takip başlatılmıştır.Söz konusu takibe Şirketimiz tarafından itiraz edilmesi üzerine Danış Turizm ve İnşaat A.Ş. tarafından Şirketimiz aleyhinde İstanbul 9.Asliye Ticaret Mahkemesi' nin 2017/660 Esası ile dava açılmış, takibe yapılan itirazın kaldırılarak, iflas talebinin ilanına, depo kararı oluşturulmasına ve takip konusu borcun ve ferilerinin depo edilmemesi halinde şirketin iflasına karar verilmesi talep edilmiştir. Söz konusu davanın 26.12.2019 tarihli celsesinde şirketimizin savunmaları haklı görülmüş, şirketimiz LEHİNE karar verilerek, iflas davasının REDDİNE karar verilmiştir.Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805594BIST