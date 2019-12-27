***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2019 16:44
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından daha önce açıklandığı üzere, Danış Turizm ve İnşaat A.Ş. ile iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan "Gayrimenkul Satış Vaadi" sözleşmesinden kaynaklı borç sebebiyle düzenlenen ek sözleşme ve borç kabul ve teminat sözleşmesinin, Şirketimiz eski yönetimi tarafından Kervansaray Yatırım A.Ş. adına müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzalandığı, iştirakimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. tarafından ise sözleşmelere konu ödemelerin yapılmadığı Şirketimiz yönetimine belirtilerek bu sebeple, Danış Turizm ve İnşaat A.Ş. tarafından müşterek borçluluk ve müteselsil kefaletten dolayı Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. aleyhinde iflas yolu ile adi takip başlatılmıştır.
Söz konusu takibe Şirketimiz tarafından itiraz edilmesi üzerine Danış Turizm ve İnşaat A.Ş. tarafından Şirketimiz aleyhinde İstanbul 9.Asliye Ticaret Mahkemesi' nin 2017/660 Esası ile dava açılmış, takibe yapılan itirazın kaldırılarak, iflas talebinin ilanına, depo kararı oluşturulmasına ve takip konusu borcun ve ferilerinin depo edilmemesi halinde şirketin iflasına karar verilmesi talep edilmiştir. Söz konusu davanın 26.12.2019 tarihli celsesinde şirketimizin savunmaları haklı görülmüş, şirketimiz LEHİNE karar verilerek, iflas davasının REDDİNE karar verilmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805594
BIST
17:50113.714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 60,91
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:505,9586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0265
|Açılış
|: 5,9560
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|Önceki Kapanış
|: 5,9320
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5,9611
En Düşük
5,9292
17:506,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0619
|Açılış
|: 6,6350
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|Önceki Kapanış
|: 6,5720
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6,6546
En Düşük
6,5741
17:50289,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,01
|Açılış
|: 289,32
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|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.028.855
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|HDFGS
|2,47
|118.802.637
|% 11,26
|
|SEKUR
|5,77
|32.542.563
|% 10,33
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|QNBFB
|37,52
|85.393.202
|% -13,23
|
|SMART
|9,88
|197.093.493
|% -12,95
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,31
|65.779.768
|% -6,06
|
|ALBRK
|1,53
|1.074.528.586
|% 6,25
|
|ISFIN
|3,97
|791.215.400
|% 0,51
|
|THYAO
|13,95
|508.758.681
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|TKFEN
|19,19
|325.090.953
|% 1,00
|
|ALBRK
|1,53
|1.074.528.586
|% 6,25
|
|ISGYO
|1,54
|444.635.753
|% 13,24
|
|ISFIN
|3,97
|791.215.400
|% 0,51
|
|IHLAS
|0,87
|126.104.155
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,63
|292.967.225
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7835
|7,8225
|% 1,20
|
|Frank
|6,0823
|6,1190
|% 1,03
|
|Riyal
|1,5833
|1,5912
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-1,12
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
|
Seans Raporu
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