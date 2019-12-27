***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin eski yönetimi tarafından yönetilmekte olan ve tüm taleplerimize karşı genel kurulu yapılmaktan imtina edilen , bu sebeple yönetimi hakkında şirketimizce hukuki ve cezai süreç de başlatılan iştirak şirketimiz SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş. hakkında, Danış Turizm ve İnşaat A.Ş tarafından, aralarında imzalanan "Gayrimenkul Satış Vaadi" sözleşmesinden kaynaklı borç sebebiyle iflas yolu ile adi takip başlatılmış ve sonrasında açılan iflas davası neticesinde SİS Sayılgan Dokuma Boya İplik San. ve Tic. A.Ş' nin Danış Turizm ve İnşaat A.Ş.' ye olan borcu nedeniyle Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflasına karar verilmiş olup, bu karar şirketimizin hukuki durumu açısından menfi bir sonuç doğurmamaktadır.Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805598BIST