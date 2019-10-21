***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2019 13:37
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@kervansarayhotels.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794063
BIST
18:0597.324
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.091,34
|Açılış
|: 98.526
|
|Önceki Kapanış
|: 98.415
|
98.526
En Düşük
97.172
18:055,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0566
|Açılış
|: 5,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7840
|
5,8673
En Düşük
5,7811
18:056,5250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0529
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4500
|
6,5426
En Düşük
6,4522
18:05279,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,57
|Açılış
|: 279,26
|
|Önceki Kapanış
|: 277,61
|
280,40
En Düşük
277,29