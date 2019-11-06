***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.900.000 886.860.880 -909.376.861 306.101.471 -8.951.134 44.486.522 46.747.084 34.656.534 114.893.278 53.861.653 593.179.427 166.808.679 759.988.106Transferler-35.285.298 89.146.951 -53.861.653Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.209.467 -139.303.683 -85.094.216 4.576.630 -80.517.586Sermaye Arttırımı638.100.000 -886.158.830 248.058.830Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 -909.376.861 306.101.471 -8.951.134 9.201.224 100.956.551 34.656.534 452.099.059 -139.303.683 508.085.211 171.385.309 679.470.520Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445Transferler-34.570.109 34.570.109Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.320.226 113.250.383 120.570.609 19.779.606 140.350.215Dönem Sonu Bakiyeler662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 91.720.614 36.192.002 399.294.136 113.250.383 721.161.796 201.169.864 922.331.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI302.784.107 169.251.222Dönem Karı (Zararı)129.892.777 -157.959.077Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)129.892.777 -157.959.077Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler174.396.437 334.366.461Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 36.375.114 33.513.335Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler455.150 1.415.499Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 420.722 1.295.394Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 34.428 120.105Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.198.674 12.768.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.457.682 12.768.084Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 740.992 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler63.890.018 92.664.089Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -91.382.386 -40.051.034Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 155.272.404 132.715.123Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20 14.375.762 198.226.729Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 40.386.140 -23.208.595Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-284.421 18.987.320Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -284.421 18.987.320İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler51.673.969 14.922.218Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler102.223.875 73.880.739İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)108.536.826 76.467.993İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.312.951 -2.587.254Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.712.178 -39.033.147İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.712.178 -39.033.147Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-52.111.521 -31.886.813Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.165.447 1.684.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.238.915 24.798.636İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)73.468 -23.113.686Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.014.884 10.276.489İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.014.884 10.276.489Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları355.963.183 191.329.602Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-16.342.675 -11.121.587Vergi İadeleri (Ödemeleri)-36.836.401 -10.956.793YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI79.225.999 45.306.261İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -11.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.919.638 399.456Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10, 12 1.919.638 399.456Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.076.025 -29.463.726Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -7.722.026 -26.207.746Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -6.353.999 -3.255.980Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 34.331.247Alınan Faiz19 91.382.386 40.051.034FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-365.275.412 -612.616.219Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri169.767.815 334.852.861Kredilerden Nakit Girişleri169.767.815 334.852.861Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-321.266.833 -1.547.586.619Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-321.164.666 -1.546.615.582Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-102.167 -971.037İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-58.503.990 749.228.745Ödenen Faiz-155.272.404 -149.111.206YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.734.694 -398.058.736Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-6.621.762 -2.690.794NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.112.932 -400.749.530DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 19.448.273 439.356.378DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 29.561.205 38.606.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 29.561.205 19.448.273Ticari Alacaklar5 406.754.303 509.398.900İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 229.149.453 337.686.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 177.604.850 171.712.621Diğer Alacaklar6 1.345.973.717 858.314.676İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.342.552.598 853.122.409İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.421.119 5.192.267Stoklar7 415.115.709 363.038.616Peşin Ödenmiş Giderler8 50.695.416 20.397.419İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 50.695.416 20.397.419Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 11.239.281 4.867.349Diğer Dönen Varlıklar7.179.261 20.058.293İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.179.261 20.058.293ARA TOPLAM2.266.518.892 1.795.523.526TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.266.518.892 1.795.523.526DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar23 1.394.933 1.420.594Diğer Alacaklar6 1.207.614 5.487.505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.207.614 5.487.505Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 212.107.001 212.107.001Maddi Duran Varlıklar10 860.988.618 874.144.623Arazi ve Arsalar10 402.511.028 402.506.901Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 7.046.722 7.569.058Binalar10 246.354.406 240.012.106Tesis, Makine ve Cihazlar10 182.734.831 194.080.286Taşıtlar10 1.158.718 2.192.517Mobilya ve Demirbaşlar10 13.859.433 15.886.926Özel Maliyetler10 861.855 1.313.888Yapılmakta Olan Yatırımlar10 248.316 1.307.943Diğer Maddi Duran Varlıklar10 6.213.309 9.274.998Kullanım Hakkı Varlıkları11 4.377.865 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 14.651.731 11.167.324Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 14.651.731 11.167.324Peşin Ödenmiş Giderler4.490.585 4.177.578İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 4.490.585 4.177.578Ertelenmiş Vergi Varlığı21 66.978.009 59.951.124Diğer Duran Varlıklar0 13.393.111İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 13.393.111TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.166.196.356 1.181.848.860TOPLAM VARLIKLAR3.432.715.248 2.977.372.386KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar182.821.387 317.984.874İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23 182.821.387 317.984.874Banka Kredileri23 180.861.618 317.984.874Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 1.959.769 0Ticari Borçlar5 360.440.193 367.605.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 39.178.186 46.417.101İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 321.262.007 321.188.539Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.954.079 11.559.769Diğer Borçlar6 94.603 2.699.321İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 94.603 2.351.507İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 0 347.814Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 9.848.248 2.928.650İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 9.848.248 2.928.650Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 27.937.766 14.384.165Kısa Vadeli Karşılıklar16.987.159 11.355.282Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10.401.712 10.111.477Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.585.447 1.243.805Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.618.091 7.195.612İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.618.091 7.195.612ARA TOPLAM612.701.526 735.713.313TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER612.701.526 735.713.313UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.612.445 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23 2.612.445 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar23 2.612.445 0Diğer Borçlar6 1.797.427.108 1.364.244.005İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 1.797.427.108 1.364.244.005Uzun Vadeli Karşılıklar32.130.259 30.305.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar32.130.259 30.305.487Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 65.512.250 65.128.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.897.682.062 1.459.677.628TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.510.383.588 2.195.390.941ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar721.161.796 600.591.187Ödenmiş Sermaye16 662.000.000 662.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)702.050 702.050Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-895.717.515 -895.717.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)313.720.126 313.720.126Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)313.720.126 313.720.126Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)314.411.591 314.411.591Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.892.689 -9.892.689Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.201.224 9.201.224Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)91.720.614 84.400.388Yabancı Para Çevrim Farkları91.720.614 84.400.388Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler36.192.002 36.192.002Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 36.192.002 36.192.002Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları399.294.136 433.864.245Net Dönem Karı veya Zararı113.250.383 -34.570.109Kontrol Gücü Olmayan Paylar201.169.864 181.390.258TOPLAM ÖZKAYNAKLAR922.331.660 781.981.445TOPLAM KAYNAKLAR3.432.715.248 2.977.372.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.871.652.061 1.794.181.890 590.005.745 535.935.013Satışların Maliyeti17 -1.412.512.701 -1.386.450.684 -449.593.998 -379.860.527TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)459.139.360 407.731.206 140.411.747 156.074.486BRÜT KAR (ZARAR)459.139.360 407.731.206 140.411.747 156.074.486Genel Yönetim Giderleri18 -40.148.354 -41.842.089 -7.938.431 -12.584.557Pazarlama Giderleri18 -163.025.408 -153.416.286 -51.750.935 -44.689.709Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -2.836.277 -1.747.990 -1.418.774 -730.294Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31.750.631 57.710.174 4.734.248 37.322.181Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-23.244.492 -118.678.512 -714.977 -54.668.757ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)261.635.460 149.756.503 83.322.878 80.723.350Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 91.670.045 40.291.030 26.489.081 16.781.523Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -11.106.800 -39.919.021 231.872 -49.213.304TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri406.334 0 224.093 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)342.605.039 150.128.512 110.267.924 48.291.569Finansman Giderleri20 -172.326.122 -331.296.184 -42.819.316 -156.473.212SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)170.278.917 -181.167.672 67.448.608 -108.181.643Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-40.386.140 23.208.595 -17.468.908 10.305.212Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -44.018.070 -228.514 -15.923.290 6.596.526Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 3.631.930 23.437.109 -1.545.618 3.708.686SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)129.892.777 -157.959.077 49.979.700 -97.876.431DÖNEM KARI (ZARARI)129.892.777 -157.959.077 49.979.700 -97.876.431Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.642.394 -18.655.394 6.047.381 -24.244.756Ana Ortaklık Payları113.250.383 -139.303.683 43.932.319 -73.631.675Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (Kayıp) (Kr) 0,17000000 -0,22000000 0,07000000 -0,12000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.457.438 77.441.491 -6.742.694 45.962.726Yabancı Para Çevrim Farkları10.457.438 77.441.491 -6.742.694 45.962.726Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)10.457.438 77.441.491 -6.742.694 45.962.726DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.457.438 77.441.491 -6.742.694 45.962.726TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)140.350.215 -80.517.586 43.237.006 -51.913.705Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.779.606 4.576.630 4.028.674 -10.456.179Ana Ortaklık Payları120.570.609 -85.094.216 39.208.332 -41.457.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797086BIST