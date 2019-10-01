***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 18:22
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yap
11:10104.251
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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104.370
En Düşük
103.268
11:105,7443
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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11:10273,60
En Yüksek
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En Düşük
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