***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, dondurulmuş gıda ve konserve gıda işlerine ilişkin olarak iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere 26.12.2019 tarihinde bazı stratejik yatırımcılar ile karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve akabinde görüşmelere başlamıştır. Ayrıca, muhtemel iş birliklerini araştırması için Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley") 26.12.2019 tarihinde görevlendirilmiştir. Bu çalışmalar ve görüşmeler kapsamında gerçekleşecek gelişmeler II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak yatırımcılarımıza KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.Saygılarımızla,Kerevitaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805412BIST