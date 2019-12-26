***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2019 18:14
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, dondurulmuş gıda ve konserve gıda işlerine ilişkin olarak iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere 26.12.2019 tarihinde bazı stratejik yatırımcılar ile karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve akabinde görüşmelere başlamıştır. Ayrıca, muhtemel iş birliklerini araştırması için Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley") 26.12.2019 tarihinde görevlendirilmiştir. Bu çalışmalar ve görüşmeler kapsamında gerçekleşecek gelişmeler II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak yatırımcılarımıza KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
Kerevitaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805412
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0067
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05287,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,34
|Açılış
|: 287,87
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,83
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.613.895
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.627.298
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.298.314
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,85
|1.189.060
|% -13,15
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|CLEBI
|107,30
|4.282.773
|% -5,46
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
|0,91
|24.256.687
|% -5,21
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|636.460.028
|% -0,07
|
|ASELS
|19,67
|511.912.433
|% -0,15
|
|SISE
|5,30
|366.406.054
|% -1,30
|
|PETKM
|3,73
|296.938.741
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,10
|128.674.119
|% -2,65
|
|ALBRK
|1,44
|145.946.481
|% -2,04
|
|ODAS
|2,17
|204.477.446
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6970
|7,7356
|% 0,34
|
|Frank
|6,0250
|6,0613
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5765
|1,5844
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.509
|9,36
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,52
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|67,81
|67,81
|0,61
|
Seans Raporu
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17:58KLGYO
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