***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
27.11.2019 08:42
***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2017, 21.03.2018
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800551
BIST
10:33106.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 68,32
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.772
10:335,7645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0027
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7740
En Düşük
5,7547
10:336,3472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0076
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3586
En Düşük
6,3404
10:33270,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,23
|Açılış
|: 270,64
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
270,09
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|12,26
|196.283
|% 9,86
|
|HUBVC
|12,79
|6.277.664
|% 7,93
|
|DIRIT
|1,24
|1.946.419
|% 6,90
|
|MERIT
|17,50
|123
|% 6,06
|
|BOSSA
|7,92
|7.358.051
|% 6,02
|
|OLMIP
|7,11
|465.673
|% -6,45
|
|MTRYO
|2,55
|201.807
|% -4,49
|
|IHEVA
|2,20
|38.136
|% -3,93
|
|RYGYO
|2,14
|426.364
|% -3,60
|
|ADEL
|16,37
|2.201.806
|% -3,02
|
|THYAO
|13,69
|235.357.528
|% -0,36
|
|SISE
|4,90
|101.265.484
|% 1,03
|
|KRDMD
|2,35
|96.276.943
|% 0,93
|
|ECILC
|3,38
|65.544.583
|% 4,32
|
|MGROS
|22,36
|63.812.634
|% -2,19
|
|KRDMD
|2,35
|96.276.943
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,49
|58.286.582
|% 0,68
|
|KARSN
|1,40
|34.472.376
|% 1,45
|
|SISE
|4,90
|101.265.484
|% 1,03
|
|ECILC
|3,38
|65.544.583
|% 4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3791
|7,4161
|% -0,13
|
|Frank
|5,7510
|5,7856
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5328
|1,5405
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,13
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|-0,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:46ECILC
Yüzde 4.63 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 466, 926 adet işlem
-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 11 kaybederek (% -0.03 ) 130, 426
-
10:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, EKGYO, USAS
-
10:45XU100
Endeks 105, 967 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 1, 489.00 milyon TL de
-
10:44IHEVA
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 656 adet işlem