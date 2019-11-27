***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2017, 21.03.2018Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin rapor ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800551BIST