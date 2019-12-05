***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2019 12:03
***KFEIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KFEIN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KFEIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801973
BIST
18:05108.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 957,66
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
18:055,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
18:056,3932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
18:05273,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 273,08
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|245.639.048
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|20.398.828
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.841.871
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.585.855
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.559.577
|% 19,85
|
|RALYH
|7,00
|18.395
|% -11,39
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|EKIZ
|0,64
|113.774
|% -8,57
|
|AYCES
|7,50
|2.172.895
|% -7,98
|
|MEMSA
|0,26
|433.938
|% -7,14
|
|ASELS
|19,70
|1.028.802.930
|% 4,01
|
|THYAO
|13,79
|983.391.394
|% 0,22
|
|GARAN
|10,34
|359.300.281
|% 1,37
|
|AKBNK
|7,77
|339.670.051
|% 0,78
|
|PETKM
|3,63
|336.227.353
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,49
|286.663.885
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,32
|209.284.245
|% 8,20
|
|PETKM
|3,63
|336.227.353
|% 0,83
|
|IEYHO
|0,46
|37.672.597
|% 12,20
|
|KRDMD
|2,41
|205.195.923
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5429
|7,5807
|% 0,40
|
|Frank
|5,7938
|5,8287
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5296
|1,5373
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|1,81
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,40
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,51
|63,51
|0,51
|