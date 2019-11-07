***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.029.251 -2.438.455Dönem Karı (Zararı)13.949.798 9.508.760Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.949.798 9.508.760Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.286.355 6.374.738Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.655.351 4.155.805Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler171.408 -42.719Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler765.859 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27.448 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -42.719Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-621.899 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.279.881 2.014.063Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.279.881 1.838.063Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 176.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-230.099 -164.879Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.803.259 -1.044.205Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.573.160 879.326Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 22.434Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 414.057Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 -391.623Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler22.500 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler22.500 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler637.256 375.637Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-2.861.470 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 14.397Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 14.397Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-2.388.472 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.706.882 -17.121.953Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.660.795 -20.337.349İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-360.067 -2.598.066İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.020.862 -17.739.283Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-391.044 -559.659İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-199.365 -61.679İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-191.679 -497.980Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-3.538.270 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-3.538.270 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.301.319 -1.838.357Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-234.610 -1.863.927Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.224.929 2.440.693İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.224.929 2.440.693Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)341.993 5.127.774Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler1.351.454 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)1.351.454 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-302.490 -200.943İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.320 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-306.810 -200.943Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)1.269.167 412.855Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-204.125 -54.677İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.583.362 -248.363Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.301.722 -275.648Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)718.360 27.285Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.529.271 -1.238.455Ödenen Temettüler-1.500.020 -1.200.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.517.400 -42.168.640Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-13.940.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.577.400 -42.168.640Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-940.921 -2.153.828Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.636.479 -40.014.812FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.807.369 49.829.496Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları23.961.629 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.884.557 38.800.545Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.884.557 38.800.545Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.095.892 8.767.090Kredilerden Nakit Girişleri5.068.898 8.742.233Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri26.994 24.857Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.456.644 57.506Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.268.715 57.506Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-187.929 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-908.164 0Ödenen Faiz-2.147.159 -327.855Alınan Faiz2.377.258 1.044.205Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 1.488.005YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.319.220 5.222.401NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.319.220 5.222.401DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.859.394 2.160.927DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.178.614 7.383.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 0 -82.867 613.882 2.683.690 4.802.818 19.016.923 0 19.016.923Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -267.145 0 -267.145 0 -267.145Düzeltmelerden Sonraki Tutar11.000.000 0 -82.867 613.882 2.416.545 4.802.218 18.749.778 0 18.749.778Transferler0 0 0 877.176 3.925.042 -4.802.218 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -182.056 0 -1.218.153 7.602.046 7.419.990 1.906.715 9.326.705Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 7.602.046 7.602.046 1.906.715 9.508.761Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -182.056 0 0 0 -182.056 0 -182.056Sermaye Arttırımı8.750.000 0 0 0 0 0 8.750.000 0 8.750.000Kar Payları0 0 0 0 -1.200.000 0 -1.200.000 0 -1.200.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 30.050.545 0 0 0 0 30.050.545 0 30.050.545Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 160.334 333.483 -18.153 0 475.664 10.637.018 11.112.682Dönem Sonu Bakiyeler19.750.000 30.050.545 -104.589 1.824.541 5.123.434 7.602.046 64.245.977 12.543.733 76.789.710Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323Transferler0 0 0 616.139 12.989.750 -13.605.889 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 61.432 0 0 11.072.066 11.133.498 2.739.850 13.873.348Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 11.072.066 11.072.066 2.877.732 13.949.798Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 61.432 0 0 0 61.432 -137.882 -76.450Kar Payları0 0 0 0 -1.500.020 0 -1.500.020 0 -1.500.020Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 4.884.557 0 0 -716.885 0 4.167.672 21.221.779 25.389.451Dönem Sonu Bakiyeler19.750.000 34.935.102 -271.755 2.440.680 15.896.279 11.072.066 83.822.372 37.490.730 121.313.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.178.614 8.859.394Ticari Alacaklar3-6 34.628.034 37.288.829İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.102.698 1.742.631İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 32.525.336 35.546.198Diğer Alacaklar3-7 846.669 455.625İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 577.253 377.888İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 269.416 77.737Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar8 12.379.547 8.841.277Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları8 12.379.547 8.841.277Diğer Sözleşme Varlıkları0 0Stoklar2.482.251 1.180.932Peşin Ödenmiş Giderler3-9 2.155.808 1.444.484İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 608.999 215.359İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.546.809 1.229.125Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.560 0Diğer Dönen Varlıklar490.489 8.676İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar490.489 8.676ARA TOPLAM69.165.972 58.079.217TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.165.972 58.079.217DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 759.423Maddi Duran Varlıklar10 2.038.777 1.475.299Taşıtlar275.976 297.767Mobilya ve Demirbaşlar1.433.470 1.092.351Özel Maliyetler329.331 85.181Kullanım Hakkı Varlıkları11 2.861.470 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 72.188.978 48.984.627Şerefiye26.937.714 15.997.714Markalar638.889 0Bilgisayar Yazılımları33.419 36.764Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri44.577.780 32.948.686Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.176 1.463Peşin Ödenmiş Giderler3-9 33.050 509.764İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 9.021 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 24.029 509.764Ertelenmiş Vergi Varlığı990.013 622.494Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar0 0Diğer Duran Varlıklar1.460 47.581İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.460 47.581TOPLAM DURAN VARLIKLAR78.113.748 52.399.188TOPLAM VARLIKLAR147.279.720 110.478.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 299.841 6.771.291İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar299.841 6.771.291Banka Kredileri299.841 6.771.291Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.221.127 1.648.670İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları39.195 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar39.195 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.181.932 1.648.670Banka Kredileri1.302.532 1.648.670Kiralama İşlemlerinden Borçlar879.400 0Diğer Finansal Yükümlülükler5 26.994 187.929Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler26.994 187.929Ticari Borçlar6 7.090.207 5.865.278İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 7.090.207 5.865.278Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.679.803 2.337.810Diğer Borçlar3-7 922.256 1.224.746İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 4.320 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 917.936 1.224.746Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.589.920 1.122.681Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri1.589.920 1.122.681Devlet Teşvik ve Yardımları370.591 67.322Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.301 12.713İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 162İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.301 12.551Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü176.645 192.808Kısa Vadeli Karşılıklar1.429.794 1.340.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.429.794 1.029.386Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 311.176Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.028.389 1.262.571İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.028.389 1.262.571ARA TOPLAM17.849.868 22.034.381TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.849.868 22.034.381UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.547.930 1.848.754İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar604.462 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar604.462 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.943.468 1.848.754Banka Kredileri1.063.370 1.848.754Kiralama İşlemlerinden Borçlar880.098 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler884.215 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri884.215 0Diğer Sözleşme Yükümlülükleri0 0Devlet Teşvik ve Yardımları1.385.291 419.393Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 205.713İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 205.713Uzun Vadeli Karşılıklar3.299.314 2.419.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.299.314 2.419.841Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.116.750 4.893.701TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.966.618 26.928.082ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar83.822.372 70.021.222Ödenmiş Sermaye13 19.750.000 19.750.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 34.935.102 30.050.545Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -271.755 -333.187Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-271.755 -333.187Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-271.755 -333.187Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 2.440.680 1.824.541Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı544.262 544.262Yasal Yedekler1.896.418 1.280.279Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 15.896.279 5.123.434Net Dönem Karı veya Zararı11.072.066 13.605.889Kontrol Gücü Olmayan Paylar37.490.730 13.529.101TOPLAM ÖZKAYNAKLAR121.313.102 83.550.323TOPLAM KAYNAKLAR147.279.720 110.478.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 87.160.024 61.994.310 30.858.530 22.156.071Satışların Maliyeti14 -58.188.888 -44.6128.971.136 17.378.099 11.097.385 7.251.040BRÜT KAR (ZARAR)28.971.136 17.378.099 11.097.385 7.251.040Genel Yönetim Giderleri-8.633.442 -5.883.130 -3.278.188 -2.360.396Pazarlama Giderleri-329.566 -274.502 -123.804 -183.651Araştırma ve Geliştirme Giderleri-6.168.045 -2.087.665 -3.878.925 -1.649.971Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 1.961.416 2.563.031 224.731 1.983.011Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.471.084 -2.004.637 -189.090 -1.584.250ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.330.415 9.691.196 3.852.109 3.455.783Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler49.040 42.719 49.040 33.727Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -14.397 27.448 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-22.500 0 -22.500 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.356.955 9.719.518 3.906.097 3.489.510Finansman Gelirleri16 2.803.259 1.044.205 1.118.458 655.000Finansman Giderleri17 -2.573.160 -879.326 -609.122 -425.918SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.587.054 9.884.397 4.415.433 3.718.592Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-637.256 -375.637 -297.205 -213.127Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.029.188 -323.783 -347.879 -153.109Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri391.932 -51.854 50.674 -60.018SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.949.798 9.508.760 4.118.228 3.505.465DÖNEM KARI (ZARARI)13.949.798 9.508.760 4.118.228 3.505.465Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.877.732 1.906.714 1.395.464 998.936Ana Ortaklık Payları11.072.066 7.602.046 2.722.764 2.506.529Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 0,56000000 0,38000000 0,14000000 0,13000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-27.637 -182.056 -209.254 -275.895Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-35.432 -233.405 -268.274 -353.712Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.795 51.349 59.020 77.817Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi18 7.795 51.349 59.020 77.817Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.637