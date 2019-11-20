***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
20.11.2019 19:43
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların
gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan 20
.11.2019 tarihli raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799864
BIST
18:05106.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -743,60
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.654
18:055,7104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0131
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
18:056,3250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
18:05270,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,04
|Açılış
|: 270,67
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|22.885.724
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.240.753
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|42.502.859
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.748.862
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|40.877.131
|% 14,65
|
|PINSU
|2,20
|39.383.669
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|ISKUR
|160.000,00
|160.000
|% -11,11
|
|METRO
|1,30
|98.101.636
|% -10,96
|
|ISBTR
|22.000,00
|473.788
|% -10,53
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|ASELS
|19,40
|528.749.063
|% -0,10
|
|GARAN
|10,17
|421.479.511
|% -0,78
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,45
|278.139.530
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3555
|7,3924
|% 0,16
|
|Frank
|5,7410
|5,7756
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5172
|1,5249
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|1,49
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,07
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|62,22
|62,22
|1,31
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