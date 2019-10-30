***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca şirket merkezinde toplanılarak, 30.10.19 tarih ve 2019/21 sayılı toplantısındaYönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde Sn. Ali Cem Kalyoncu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Neval Önen'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn Mehmet Tevfik Başkaya ve Sn. Kenan Sübekci'nin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu ile Sn. Yüce Erim'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795640BIST