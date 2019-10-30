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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.10.2019 19:03
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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunca şirket merkezinde toplanılarak, 30.10.19 tarih ve 2019/21 sayılı toplantısında
Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde Sn. Ali Cem Kalyoncu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Neval Önen'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn Mehmet Tevfik Başkaya ve Sn. Kenan Sübekci'nin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu ile Sn. Yüce Erim'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmalarına  karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795640


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