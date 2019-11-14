***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2019 18:31
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 14.11.2019 tarih ve 2019/23 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, 169702-5 sicil numaralı Ktec Yazılım Teknolojileri Yatırım Anonim Şirketi ünvanlı şirkete yönetim kurulu üyesi seçilmemiz nedeniyle adımıza hareket eden Sn. Mehmet Tevfik Başkaya'nın görevinin sonlandırılmasına, Ktec Yazılım Teknolojileri Yatırım Anonim Şirketi ünvanlı şirketteki yönetim kurulu üyesi olmamız nedeniyle adımıza hareket edecek gerçek kişi olarak Sn. Ali Cem Kalyoncu'nun belirlenmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799017
BIST
18:05103.781
En Yüksek
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|: 104.307
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18:055,7533
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273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|106.797.397
|% 19,64
|
|KLNMA
|38,56
|16.643.065
|% 14,97
|
|EUYO
|1,23
|29.916.259
|% 14,95
|
|RYGYO
|2,31
|23.104.969
|% 11,59
|
|PINSU
|2,27
|29.074.918
|% 11,27
|
|METRO
|2,31
|143.043.376
|% -19,79
|
|METAL
|0,90
|76.798
|% -10,00
|
|AYEN
|2,84
|26.030.438
|% -6,89
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|MEPET
|1,76
|20.275.128
|% -6,38
|
|SEKUR
|3,97
|10.553.016
|% -5,70
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|GARAN
|9,74
|503.897.766
|% -2,11
|
|ASELS
|18,96
|481.956.990
|% -1,66
|
|PGSUS
|74,70
|395.252.688
|% -1,71
|
|HALKB
|5,69
|343.821.993
|% -4,21
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|KRDMD
|2,30
|334.482.892
|% -2,95
|
|ISFIN
|2,72
|249.257.339
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|105.786.148
|% -1,54
|
|PETKM
|3,64
|286.239.569
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3824
|7,4194
|% 0,38
|
|Frank
|5,8041
|5,8391
|% 0,44
|
|Riyal
|1,5308
|1,5385
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|