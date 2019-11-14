***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 14.11.2019 tarih ve 2019/23 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, 169702-5 sicil numaralı Ktec Yazılım Teknolojileri Yatırım Anonim Şirketi ünvanlı şirkete yönetim kurulu üyesi seçilmemiz nedeniyle adımıza hareket eden Sn. Mehmet Tevfik Başkaya'nın görevinin sonlandırılmasına, Ktec Yazılım Teknolojileri Yatırım Anonim Şirketi ünvanlı şirketteki yönetim kurulu üyesi olmamız nedeniyle adımıza hareket edecek gerçek kişi olarak Sn. Ali Cem Kalyoncu'nun belirlenmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799017BIST