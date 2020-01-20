***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2020 18:17
***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 20.01.2020 tarih ve 2020/01 numaralı toplantısında Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet Tevfik Başkaya'nın istifaen bugün itibariyle görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca, Sn. Hatice Sevim Oral'ın yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813616
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BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
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|RYGYO
|7,57
|30.620.704
|% 19,97
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|ISGSY
|4,87
|237.906.433
|% 19,95
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|RYSAS
|8,85
|42.606.314
|% 19,92
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|HUBVC
|29,74
|34.449.092
|% 17,18
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|DAGHL
|4,67
|25.384.737
|% -14,94
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|ALYAG
|0,55
|923.175
|% -9,84
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|BALAT
|2,68
|220.591
|% -9,76
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|BNTAS
|3,49
|112.741.219
|% -8,64
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|BMELK
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|666.936
|% -7,60
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|THYAO
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|1.468.637.243
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|ISFIN
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|1.134.874.672
|% 10,18
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|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
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|KRDMD
|3,03
|543.735.333
|% 1,34
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|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
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|ISFIN
|4,33
|1.134.874.672
|% 10,18
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|PETKM
|4,11
|1.033.180.827
|% 2,75
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|AVOD
|2,36
|493.095.540
|% 11,85
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|MNDRS
|1,38
|292.648.446
|% -7,38
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|ISGYO
|1,88
|341.321.862
|% 1,08
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,6665
|7,7049
|% 0,33
|
|Frank
|6,0808
|6,1174
|% 0,34
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|Riyal
|1,5720
|1,5798
|% 0,46
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.561
|1.561
|3,83
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|Altın Gr.
|297
|297
|2,03
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
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|Yarım
|945
|969
|6,59
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|Çeyrek
|474
|485
|3,29
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|Gümüş.Ons
|18,04
|18,09
|0,04
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|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
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|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,48
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