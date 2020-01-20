***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.01.2020 tarih ve 2020/01 numaralı toplantısında Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet Tevfik Başkaya'nın istifaen bugün itibariyle görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca, Sn. Hatice Sevim Oral'ın yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813616BIST