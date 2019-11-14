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***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.11.2019 18:31
GÜNCEL HABERLER



***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ CEM KALYONCU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Netsite İletişim Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 24.65 A,B ve C Grubu Bağımsız Üye Değil
MEHMET TEVFİK BAŞKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Adabella Gıda Tarım San. Tic.Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Letven Capital Girişim Sermatesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 0.28 C Grubu Bağımsız Üye Değil
NEVAL ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İK ve İdari İşler Direktörü Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
KENAN SÜBEKCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak Bağımsız Üye Değil
YÜCE ERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Smartiks Yazılım A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NEVAL ÖNEN İK ve İdari İşler Direktörü İK ve İdari İşler Direktörü Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HATİCE SEVİM ORAL Muhasebe Müdürü Üst Düzey Yönetici Muhasebe Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799019


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