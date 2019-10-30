***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.10.2019 09:07
***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KFEIN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795273
BIST
14:3599.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -304,68
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.535
En Düşük
98.504
14:355,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0117
|Açılış
|: 5,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7223
14:356,3650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0120
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
14:35275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,54
|Açılış
|: 275,03
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,21
|269.216.159
|% 14,56
|
|KLMSN
|13,20
|41.544.379
|% 12,72
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|SNPAM
|4,27
|3.215.879
|% 12,07
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|24,10
|6.291.178
|% -6,23
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,68
|481.938.195
|% -1,35
|
|ISFIN
|2,70
|463.066.453
|% -0,37
|
|GARAN
|9,34
|357.891.641
|% -1,37
|
|FENER
|16,21
|269.216.159
|% 14,56
|
|AKBNK
|7,03
|197.934.501
|% -0,99
|
|ISFIN
|2,70
|463.066.453
|% -0,37
|
|IHLGM
|0,73
|80.445.053
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,20
|52.386.698
|% -1,64
|
|THYAO
|11,68
|481.938.195
|% -1,35
|
|GARAN
|9,34
|357.891.641
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3624
|7,3993
|% 0,02
|
|Frank
|5,7483
|5,7829
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5229
|1,5305
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,59
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.817
|1.862
|3,90
|
|Yarım
|878
|901
|1,89
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,17
|61,17
|-0,42
|
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