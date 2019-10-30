***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.10.2019 09:06
***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KFEIN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tevfik Başkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795272
BIST
14:3499.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -329,06
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.513
En Düşük
98.504
14:345,7261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7204
14:346,3661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0109
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
14:34275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,54
|Açılış
|: 275,03
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,15
|265.638.998
|% 14,13
|
|KLMSN
|13,22
|41.432.791
|% 12,89
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|BERA
|2,72
|25.101.940
|% 10,57
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|23,90
|6.271.980
|% -7,00
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,68
|481.851.299
|% -1,35
|
|ISFIN
|2,69
|461.812.263
|% -0,74
|
|GARAN
|9,34
|357.728.164
|% -1,37
|
|FENER
|16,15
|265.638.998
|% 14,13
|
|AKBNK
|7,03
|196.260.293
|% -0,99
|
|ISFIN
|2,69
|461.812.263
|% -0,74
|
|IHLGM
|0,73
|80.399.230
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,19
|49.972.680
|% -2,46
|
|THYAO
|11,68
|481.851.299
|% -1,35
|
|GARAN
|9,34
|357.728.164
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3620
|7,3990
|% 0,02
|
|Frank
|5,7503
|5,7850
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5233
|1,5310
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.494
|5,78
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|2,59
|
|Yarım
|878
|900
|1,26
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,20
|61,20
|-0,39
|