***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.11.2019 08:56
***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KFEIN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tevfik Başkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796801
BIST
12:02100.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -2,04
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.722
En Düşük
100.368
12:025,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0059
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7471
12:026,3854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3898
En Düşük
6,3667
12:02274,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,42
|Açılış
|: 274,91
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,59
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,37
|23.347.758
|% 15,39
|
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,28
|43.901.815
|% 9,40
|
|BJKAS
|2,33
|224.373.540
|% 8,88
|
|TKURU
|9,21
|15.717
|% -6,69
|
|DENIZ
|21,20
|1.732.954
|% -5,78
|
|AFYON
|4,36
|13.230.780
|% -5,63
|
|ATAGY
|4,09
|52.958
|% -4,88
|
|GLBMD
|1,19
|446.830
|% -4,80
|
|THYAO
|12,00
|458.025.361
|% 1,18
|
|BJKAS
|2,33
|224.373.540
|% 8,88
|
|ASELS
|18,56
|187.785.971
|% -1,75
|
|GSRAY
|1,78
|146.689.264
|% 3,49
|
|TTKOM
|6,42
|111.702.504
|% 2,72
|
|BJKAS
|2,33
|224.373.540
|% 8,88
|
|GSRAY
|1,78
|146.689.264
|% 3,49
|
|THYAO
|12,00
|458.025.361
|% 1,18
|
|KRDMD
|2,27
|82.710.240
|% 0,89
|
|AVGYO
|1,28
|43.901.815
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3900
|7,4271
|% 0,03
|
|Frank
|5,7684
|5,8032
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5286
|1,5363
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|1,76
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,74
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|-0,58
|