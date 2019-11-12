***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.11.2019 09:10
***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KFEIN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tevfik Başkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798398
BIST
11:49103.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 696,81
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
103.923
En Düşük
103.452
11:495,7763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7667
11:496,3706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3620
11:49269,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,46
|Açılış
|: 269,72
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.253.813
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,34
|124.866.899
|% 15,52
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|EDIP
|1,07
|8.950.233
|% 11,46
|
|YAPRK
|4,58
|1.402.751
|% 9,83
|
|KLNMA
|39,44
|1.518.203
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,43
|41.249.584
|% -6,52
|
|SELEC
|5,58
|4.488.532
|% -5,42
|
|HATEK
|5,40
|2.896.995
|% -5,26
|
|YATAS
|6,02
|14.072.419
|% -4,60
|
|THYAO
|13,30
|685.838.259
|% 2,39
|
|ASELS
|19,11
|220.911.789
|% 1,76
|
|PGSUS
|68,40
|181.666.574
|% 3,48
|
|OZGYO
|1,34
|124.866.899
|% 15,52
|
|KOZAA
|8,91
|105.950.203
|% 1,95
|
|IEYHO
|0,43
|41.249.584
|% -6,52
|
|OZGYO
|1,34
|124.866.899
|% 15,52
|
|CEMAS
|1,20
|63.999.185
|% 9,09
|
|THYAO
|13,30
|685.838.259
|% 2,39
|
|AKENR
|0,73
|29.965.249
|% 8,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3890
|7,4261
|% -0,12
|
|Frank
|5,7845
|5,8193
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5359
|1,5436
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,93
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,74
|
|Yarım
|864
|886
|-3,75
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,87
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,20
|