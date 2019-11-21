***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.11.2019 09:02
***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KFEIN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği Mehmet Tevfik Başkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799870
BIST
14:07106.882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 97,29
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
14:075,6897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0076
|Açılış
|: 5,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
14:076,3125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
14:07268,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,09
|Açılış
|: 268,72
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,62
|28.921.137
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.126.882
|% 14,96
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|ULUUN
|3,53
|23.226.183
|% 10,31
|
|PAGYO
|5,62
|12.966.072
|% 10,20
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|TRGYO
|2,27
|18.332.363
|% -2,99
|
|BALAT
|0,33
|4.942
|% -2,94
|
|THYAO
|13,85
|834.001.582
|% -0,72
|
|SISE
|4,74
|235.129.588
|% 1,94
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|ASELS
|19,41
|199.440.068
|% 0,05
|
|PETKM
|3,76
|186.498.487
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|126.867.839
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,35
|173.232.040
|% -0,42
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|THYAO
|13,85
|834.001.582
|% -0,72
|
|SISE
|4,74
|235.129.588
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3413
|7,3781
|% 0,03
|
|Frank
|5,7218
|5,7563
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5128
|1,5204
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,93
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.776
|1.821
|-6,66
|
|Yarım
|858
|881
|-3,22
|
|Çeyrek
|431
|440
|-1,61
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,22
|62,22
|-0,18
|