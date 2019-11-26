***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.11.2019 08:59
***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KFEIN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tevfik Başkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800397
BIST
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
0
En Düşük
0
18:055,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7517
En Düşük
5,7379
18:056,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3387
En Düşük
6,3212
18:05269,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,58
|Açılış
|: 269,09
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
269,17
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|4,59
|4.429.510
|% 3,82
|
|IHLAS
|0,62
|35.149.082
|% 0,00
|
|ICBCT
|5,07
|211.976.105
|% 0,00
|
|TRCAS
|2,17
|12.295.206
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,07
|35.209.186
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,62
|35.149.082
|% 0,00
|
|ICBCT
|5,07
|211.976.105
|% 0,00
|
|TRCAS
|2,17
|12.295.206
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,07
|35.209.186
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|7.298.499
|% 0,00
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% 0,00
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% 0,00
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 0,00
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3858
|7,4228
|% 0,02
|
|Frank
|5,7412
|5,7758
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5272
|1,5349
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|2,30
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|-0,12
|