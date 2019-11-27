***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.11.2019 09:11
***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KFEIN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tevfik Başkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800556
BIST
10:33106.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 68,32
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.772
10:335,7645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0027
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7740
En Düşük
5,7547
10:336,3472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0076
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3586
En Düşük
6,3404
10:33270,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,23
|Açılış
|: 270,64
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
270,09
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|12,26
|196.283
|% 9,86
|
|HUBVC
|12,79
|6.277.664
|% 7,93
|
|DIRIT
|1,24
|1.946.419
|% 6,90
|
|MERIT
|17,50
|123
|% 6,06
|
|BOSSA
|7,92
|7.358.051
|% 6,02
|
|OLMIP
|7,11
|465.673
|% -6,45
|
|MTRYO
|2,55
|201.807
|% -4,49
|
|IHEVA
|2,20
|38.136
|% -3,93
|
|RYGYO
|2,14
|426.364
|% -3,60
|
|ADEL
|16,37
|2.201.806
|% -3,02
|
|THYAO
|13,69
|235.357.528
|% -0,36
|
|SISE
|4,90
|101.265.484
|% 1,03
|
|KRDMD
|2,35
|96.276.943
|% 0,93
|
|ECILC
|3,38
|65.544.583
|% 4,32
|
|MGROS
|22,36
|63.812.634
|% -2,19
|
|KRDMD
|2,35
|96.276.943
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,49
|58.286.582
|% 0,68
|
|KARSN
|1,40
|34.472.376
|% 1,45
|
|SISE
|4,90
|101.265.484
|% 1,03
|
|ECILC
|3,38
|65.544.583
|% 4,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3791
|7,4161
|% -0,13
|
|Frank
|5,7510
|5,7856
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5328
|1,5405
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-3,13
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|-0,08
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