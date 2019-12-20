***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.12.2019 08:53
***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KFEIN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tevfik Başkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804462
BIST
12:14111.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 873,49
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.586
En Düşük
111.041
12:145,9224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0211
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9107
12:146,5858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0283
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5758
12:14281,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,27
|Açılış
|: 281,45
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,95
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|4,08
|109.058.198
|% 13,33
|
|KLNMA
|47,68
|42.181.928
|% 12,45
|
|ATSYH
|0,94
|3.431
|% 9,30
|
|ESCOM
|1,34
|3.137.225
|% 8,94
|
|MNDRS
|1,25
|51.372.594
|% 8,70
|
|GLBMD
|1,62
|10.723.793
|% -14,29
|
|HALKS
|1,98
|206.718
|% -10,00
|
|UZERB
|3,10
|51.073
|% -7,46
|
|OZBAL
|1,63
|3.940.091
|% -6,86
|
|KERVN
|0,50
|81.779
|% -5,66
|
|THYAO
|13,82
|311.948.346
|% 0,44
|
|TUPRS
|125,00
|186.204.602
|% 1,87
|
|SISE
|5,24
|182.865.004
|% 1,35
|
|IPEKE
|7,32
|171.458.561
|% 4,57
|
|KRSTL
|1,77
|144.813.812
|% 1,14
|
|IHLGM
|0,94
|115.393.021
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,77
|144.813.812
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,44
|103.402.469
|% 0,70
|
|ALBRK
|1,39
|87.908.029
|% 1,46
|
|KARSN
|1,56
|94.984.664
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6927
|7,7313
|% -0,24
|
|Frank
|6,0178
|6,0541
|% -0,59
|
|Riyal
|1,5742
|1,5821
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,49
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.902
|-4,32
|
|Yarım
|897
|920
|-2,09
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-0,06
|
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