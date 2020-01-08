***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.01.2020 08:59
***KFEIN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KFEIN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tevfik Başkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808695
BIST
12:05112.251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -348,58
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
12:055,9745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:056,6484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,6470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6454
12:05303,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,60
|Açılış
|: 303,49
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,76
|52.300.901
|% 10,42
|
|TIRE
|5,54
|130.103.698
|% 10,14
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,64
|4.225.801
|% 8,68
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|IHEVA
|2,50
|31.274
|% -10,71
|
|THYAO
|13,39
|936.892.389
|% -1,18
|
|ASELS
|22,32
|415.124.115
|% -0,36
|
|PETKM
|3,67
|274.415.100
|% -0,81
|
|HALKB
|6,10
|262.652.548
|% 0,99
|
|GARAN
|10,83
|232.049.223
|% 1,88
|
|ALBRK
|1,60
|167.578.391
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|274.415.100
|% -0,81
|
|THYAO
|13,39
|936.892.389
|% -1,18
|
|KRDMD
|2,58
|146.468.862
|% -1,53
|
|IHLAS
|0,77
|41.765.034
|% -6,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8375
|7,8768
|% 0,33
|
|Frank
|6,1279
|6,1648
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5876
|1,5955
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|8,46
|
|Altın Gr.
|303
|303
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.018
|2.048
|20,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|17,17
|
|Yarım
|969
|994
|8,31
|
|Çeyrek
|486
|497
|4,16
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,00
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,32
|
Seans Raporu
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12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -286, 26 kaybederek (% -0.21 ) 136, 288
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12:17ETYAT
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 850, 891 adet işlem
-
12:16OSTIM
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 1.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 698, 542 adet işlem