***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.01.2020 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile SPK tarafından onaylanan 370 Milyon TL'lik İhraç Begesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808857BIST