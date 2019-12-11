***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.12.2019 15:06
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarih70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde, 36 ayı aşmayacak vade aralığında 370 Milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803023
BIST
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8188
En Düşük
5,7958
18:056,4485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4559
En Düşük
6,4280
18:05274,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,20
|Açılış
|: 274,63
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,79
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6318
|7,6701
|% -0,04
|
|Frank
|5,8664
|5,9018
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5439
|1,5517
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|5,56
|
|Altın Gr.
|275
|275
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,03
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-1,00
|