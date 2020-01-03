***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK'nın 02.01.2020 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile 370 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 370.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarSPK'nın 02.01.2020 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile 370 Milyon TL'lik ihraç belgemiz onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 KFK BAŞVURU FORMU.pdfEK: 2 KFKFİhraçbelgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807439BIST