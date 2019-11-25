***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.11.2019 16:28
***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş'nin notu (Ulusal) kısa vadeli (TR) A1+ ve uzun vadeli (TR) "AA" olarak teyit edilmiştir.
Önceki Not: (16 Kasım 2018)
Kısa Vadeli: (TR) A1+
Uzun Vadeli: (TR) AA
Kredi derecelendirme notuna ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800321
BIST
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.205,94
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.222
18:055,7461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0324
|Açılış
|: 62,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 62,3700
|
5,7539
En Düşük
5,7003
18:056,3290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0293
|Açılış
|: 12,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,8600
|
6,3363
En Düşük
6,2911
18:053,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,01
|Açılış
|: 3,13
|
|Önceki Kapanış
|: 3,12
|
3,14
En Düşük
3,09
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.749.575
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|59.267.269
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.782.246
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|9.764.665
|% 14,67
|
|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
|
|VKGYO
|2,17
|119.071.945
|% -7,26
|
|IHYAY
|0,90
|41.824.779
|% -7,22
|
|RYGYO
|2,35
|3.296.374
|% -6,37
|
|DYOBY
|4,20
|13.515.765
|% -5,83
|
|AKFGY
|2,87
|2.493.984
|% -5,59
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% -2,80
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3856
|7,4226
|% 1,00
|
|Frank
|5,7315
|5,7660
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5262
|1,5339
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.458
|-4,77
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,55
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,95
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|0,13
|
Seans Raporu
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17:59IHYAY
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 825, 038 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1426, 8 kaybederek (% -1.09 ) 129, 920
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17:58XU100
Endeks 105, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 9, 748.00 milyon TL de
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17:58DYOBY
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 958, 055 adet işlem
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17:56IHYAY
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 780, 811 adet işlem