***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2019 10:15
***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 1.350.000 -275.210 -61.494 -336.704 1.013.296 1.013.296
Transferler
-61.494 61.494 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.719 54.719 54.719 54.719
Dönem Karı (Zararı)
54.719 54.719 54.719 54.719
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.350.000 -336.704 54.719 -281.985 1.068.015 1.068.015
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 1.350.000 -336.704 66.284 -270.420 1.079.580 1.079.580
Transferler
66.284 -66.284 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
149.248 149.248 149.248 149.248
Dönem Karı (Zararı)
149.248 149.248 149.248 149.248
Dönem Sonu Bakiyeler
15 1.350.000 -270.420 149.248 -121.172 1.228.828 1.228.828
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.322 290.914
Dönem Karı (Zararı)
149.248 54.719
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
149.248 54.719
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-183.415 -83.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 5.158 7.897
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -41.945 -44.323
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -41.945 -44.323
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-145.911 -52.455
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-145.911 -52.455
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -717 5.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.100 275.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -34.147 196.595
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -28.147 196.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.000 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -103.219 141.724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 38.049 11.800
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 38.049 11.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20.784 1.616
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -49.480 -11.946
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -49.480
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 -11.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.913 -64.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
81.913 -64.183
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-80.267 246.591
Alınan Faiz
19 41.945 44.323
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -362.100
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 17.900
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-380.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.322 -71.186
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.322 -71.186
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.417 82.137
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.095 10.951
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.095 50.417
Finansal Yatırımlar
492.000 572.890
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
492.000 572.890
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 492.000 572.890
Diğer Alacaklar
41.269 13.122
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 35.891 7.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.378 5.378
Peşin Ödenmiş Giderler
22.667 13.967
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 22.667 13.967
Diğer Dönen Varlıklar
2.931 84.844
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5 0 83.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 2.931 1.434
ARA TOPLAM
570.962 735.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
570.962 735.240
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 15.500 9.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 15.500 9.500
Maddi Duran Varlıklar
10 6.734 11.309
Mobilya ve Demirbaşlar
10 6.301 10.576
Özel Maliyetler
10 433 733
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 111 694
Bilgisayar Yazılımları
11 111 694
Peşin Ödenmiş Giderler
9 748.146 426.826
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 401.284 80.014
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 346.862 346.812
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.344 1.627
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
772.835 449.956
TOPLAM VARLIKLAR
1.343.797 1.185.196
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 82.327 44.278
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 82.327 44.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 25.893 6.090
Diğer Borçlar
7 227 49.707
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 49.480
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 227 227
ARA TOPLAM
108.447 100.075
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.447 100.075
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 6.522 5.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 6.522 5.541
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.522 5.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
114.969 105.616
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.228.828 1.079.580
Ödenmiş Sermaye
15 1.350.000 1.350.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-270.420 -336.704
Net Dönem Karı veya Zararı
149.248 66.284
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.228.828 1.079.580
TOPLAM KAYNAKLAR
1.343.797 1.185.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 0 6.022 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 6.022 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 6.022 0 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -41.368 -49.027 -12.266 -22.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 148.750 59.606 531 4.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -796 -1.058 0 -858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.586 15.543 -11.735 -18.381
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
106.586 15.543 -11.735 -18.381
Finansman Gelirleri
19 41.945 44.323 22.576 16.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
148.531 59.866 10.841 -1.526
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
717 -5.147 324 -3.076
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 717 -5.147 324 -3.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
149.248 54.719 11.165 -4.602
DÖNEM KARI (ZARARI)
149.248 54.719 11.165 -4.602
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
149.248 54.719 11.165 -4.602
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
149.248 54.719 11.165 -4.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
149.248 54.719 11.165 -4.602
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795767
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