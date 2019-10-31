***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 1.350.000 -275.210 -61.494 -336.704 1.013.296 1.013.296Transferler-61.494 61.494 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.719 54.719 54.719 54.719Dönem Karı (Zararı)54.719 54.719 54.719 54.719Dönem Sonu Bakiyeler15 1.350.000 -336.704 54.719 -281.985 1.068.015 1.068.015Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 1.350.000 -336.704 66.284 -270.420 1.079.580 1.079.580Transferler66.284 -66.284 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)149.248 149.248 149.248 149.248Dönem Karı (Zararı)149.248 149.248 149.248 149.248Dönem Sonu Bakiyeler15 1.350.000 -270.420 149.248 -121.172 1.228.828 1.228.828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.322 290.914Dönem Karı (Zararı)149.248 54.719Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)149.248 54.719Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-183.415 -83.734Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 5.158 7.897Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -41.945 -44.323Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -41.945 -44.323Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-145.911 -52.455Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-145.911 -52.455Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -717 5.147İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-46.100 275.606Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -34.147 196.595İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -28.147 196.595İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -6.000 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -103.219 141.724Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 38.049 11.800İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 38.049 11.800Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20.784 1.616Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -49.480 -11.946İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -49.480İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 0 -11.946İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.913 -64.183Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)81.913 -64.183Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-80.267 246.591Alınan Faiz19 41.945 44.323YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -362.100Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 17.900Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-380.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.322 -71.186NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.322 -71.186DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.417 82.137DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 12.095 10.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 12.095 50.417Finansal Yatırımlar492.000 572.890Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar492.000 572.890Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar4 492.000 572.890Diğer Alacaklar41.269 13.122İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 35.891 7.744İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.378 5.378Peşin Ödenmiş Giderler22.667 13.967İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 22.667 13.967Diğer Dönen Varlıklar2.931 84.844İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5 0 83.410İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 2.931 1.434ARA TOPLAM570.962 735.240TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR570.962 735.240DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 15.500 9.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 15.500 9.500Maddi Duran Varlıklar10 6.734 11.309Mobilya ve Demirbaşlar10 6.301 10.576Özel Maliyetler10 433 733Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 111 694Bilgisayar Yazılımları11 111 694Peşin Ödenmiş Giderler9 748.146 426.826İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 401.284 80.014İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 346.862 346.812Ertelenmiş Vergi Varlığı20 2.344 1.627TOPLAM DURAN VARLIKLAR772.835 449.956TOPLAM VARLIKLAR1.343.797 1.185.196KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 82.327 44.278İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 82.327 44.278Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 25.893 6.090Diğer Borçlar7 227 49.707İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 49.480İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 227 227ARA TOPLAM108.447 100.075TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER108.447 100.075UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 6.522 5.541Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 6.522 5.541TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.522 5.541TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER114.969 105.616ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.228.828 1.079.580Ödenmiş Sermaye15 1.350.000 1.350.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-270.420 -336.704Net Dönem Karı veya Zararı149.248 66.284TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.228.828 1.079.580TOPLAM KAYNAKLAR1.343.797 1.185.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 0 6.022 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 6.022 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 6.022 0 0Genel Yönetim Giderleri17 -41.368 -49.027 -12.266 -22.456Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 148.750 59.606 531 4.933Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -796 -1.058 0 -858ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)106.586 15.543 -11.735 -18.381FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)106.586 15.543 -11.735 -18.381Finansman Gelirleri19 41.945 44.323 22.576 16.855SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)148.531 59.866 10.841 -1.526Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri717 -5.147 324 -3.076Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 717 -5.147 324 -3.076SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)149.248 54.719 11.165 -4.602DÖNEM KARI (ZARARI)149.248 54.719 11.165 -4.602Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları149.248 54.719 11.165 -4.602Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)149.248 54.719 11.165 -4.602Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları149.248 54.719 11.165 -4.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795767BIST