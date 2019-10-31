***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/10/2019Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi31/10/2019Karar Sayısı2019/19Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSermaye P,yasasındaki Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (11-4.1) uyarınca, Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlaeı'na göre hazırlanan ve yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan a)01/01/2019-30/09/2019 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finanasal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işiletmenin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst yansıttığımnı beyan ederim. Mehmet KALENDER Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795788BIST