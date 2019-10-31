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***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2019 11:36
GÜNCEL HABERLER

***KGP*** KALENDER GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/10/2019
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2019
Karar Sayısı
2019/19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Sermaye P,yasasındaki Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (11-4.1) uyarınca, Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlaeı'na göre hazırlanan ve yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan a)01/01/2019-30/09/2019 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finanasal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işiletmenin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst yansıttığımnı beyan ederim. Mehmet KALENDER Yönetim Kurulu Başkanı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795788


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Altın Gr. 276 276 2,05  
Cumhuriyet 1.825 1.855 0,00  
Tam 1.821 1.867 5,54  
Yarım 880 903 2,67  
Çeyrek 442 452 1,34  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 0,17  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,04  
B. Petrol 60,54 60,54 0,30  
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