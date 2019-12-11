***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2019 14:40
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803016
BIST
14:44108.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,60
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
14:445,8092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 5,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8135
En Düşük
5,7958
14:446,4392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4467
En Düşük
6,4280
14:44273,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,45
|Açılış
|: 273,88
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,19
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.294.189
|% 20,00
|
|RYSAS
|3,62
|47.349.676
|% 13,48
|
|RYGYO
|4,68
|46.100.325
|% 11,43
|
|PSDTC
|8,21
|5.609.238
|% 11,40
|
|PSDTC
|8,21
|5.609.238
|% 11,40
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,65
|4.467.815
|% -10,53
|
|UZERB
|2,66
|117.818
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|132.063
|% -9,62
|
|BASCM
|2,35
|14.879
|% -9,27
|
|THYAO
|13,71
|417.836.596
|% 0,00
|
|VESTL
|13,01
|338.703.574
|% 7,08
|
|PGSUS
|80,60
|220.520.843
|% 2,94
|
|PAPIL
|8,10
|203.199.755
|% 6,72
|
|ASELS
|19,22
|162.995.146
|% -0,62
|
|EKGYO
|1,50
|112.953.852
|% -0,66
|
|KARSN
|1,52
|114.501.497
|% 2,01
|
|ODAS
|2,14
|132.493.336
|% 3,38
|
|CEMAS
|1,51
|75.156.238
|% 2,72
|
|ISFIN
|3,12
|151.674.877
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6119
|7,6501
|% -0,30
|
|Frank
|5,8722
|5,9076
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5435
|1,5512
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,08
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,38
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.843
|-1,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-0,47
|
|Yarım
|873
|896
|-0,22
|
|Çeyrek
|438
|448
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,50
|