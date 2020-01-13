***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2020 17:40
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812159
BIST
18:00120.354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.689,85
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:005,8729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:006,5351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:00292,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,23
|Açılış
|: 292,64
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.070.601
|% 20,00
|
|HUBVC
|25,24
|106.530.064
|% 19,96
|
|RYGYO
|6,31
|114.896.700
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.969.935
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.620.528
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,17
|13.908.919
|% -5,66
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,43
|156.343.127
|% -4,46
|
|AKSUE
|15,02
|15.293.304
|% -4,33
|
|THYAO
|14,83
|2.420.255.313
|% 2,99
|
|PETKM
|4,08
|1.476.754.614
|% 4,35
|
|HALKB
|6,61
|684.132.543
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,97
|681.687.158
|% 4,58
|
|ASELS
|22,90
|523.966.928
|% 0,88
|
|PETKM
|4,08
|1.476.754.614
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,57
|481.227.991
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,97
|681.687.158
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,73
|323.266.553
|% 1,76
|
|THYAO
|14,83
|2.420.255.313
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6062
|7,6443
|% -0,58
|
|Frank
|6,0220
|6,0583
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5607
|1,5685
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-9,92
|
|Altın Gr.
|292
|293
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
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|B. Petrol
|64,53
|64,53
|-0,45
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