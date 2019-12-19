***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
19.12.2019 18:11
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kağıthane İlçesi Emniyetevleri Mahallesi'nde yer Alan Sapphire Projesinde Kiler Gyo Mülkiyetinde Yer Alan Konutlar (3 Adet Daire)
Rapor Tarihi
18.12.2019
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Kağıthane İlçesi Emniyetevleri Mahallesi'nde yer Alan Sapphire Projesinde Kiler Gyo Mülkiyetinde Yer Alan Konutlar (3 Adet Daire)'a ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804422
BIST
18:05110.599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 24,75
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.486
18:055,9437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0174
|Açılış
|: 5,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9443
En Düşük
5,9006
18:056,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,5960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
18:05282,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,36
|Açılış
|: 282,61
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,69
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|5,29
|12.603.830
|% 15,00
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EUKYO
|2,06
|8.255.203
|% 10,16
|
|HALKS
|2,20
|521.514
|% 10,00
|
|DARDL
|3,08
|345.135
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,29
|141.638.701
|% -9,13
|
|KERVN
|0,53
|936.815
|% -8,62
|
|HURGZ
|1,05
|8.236.928
|% -7,89
|
|AVTUR
|1,77
|14.455.067
|% -7,81
|
|ATSYH
|0,86
|11.717
|% -7,53
|
|THYAO
|13,76
|761.480.779
|% 0,15
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|VESTL
|13,35
|322.136.326
|% 3,17
|
|ASELS
|19,20
|294.056.321
|% -0,10
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|KRSTL
|1,75
|581.638.587
|% 12,90
|
|EKGYO
|1,43
|205.733.579
|% -2,05
|
|IEYHO
|0,59
|84.079.375
|% -4,84
|
|KRDMD
|2,56
|285.879.419
|% 2,81
|
|GSRAY
|2,42
|172.081.042
|% 3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7231
|7,7619
|% -0,11
|
|Frank
|6,0560
|6,0925
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5796
|1,5876
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|3,03
|
|Altın Gr.
|282
|282
|1,21
|
|Cumhuriyet
|1.868
|1.897
|13,00
|
|Tam
|1.860
|1.906
|11,31
|
|Yarım
|899
|922
|5,47
|
|Çeyrek
|451
|461
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,11
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|0,02
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,33
|
Seans Raporu
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17:55
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