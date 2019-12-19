***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKağıthane İlçesi Emniyetevleri Mahallesi'nde yer Alan Sapphire Projesinde Kiler Gyo Mülkiyetinde Yer Alan Konutlar (3 Adet Daire)Rapor Tarihi18.12.2019AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,Kağıthane İlçesi Emniyetevleri Mahallesi'nde yer Alan Sapphire Projesinde Kiler Gyo Mülkiyetinde Yer Alan Konutlar (3 Adet Daire)'a ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804422BIST