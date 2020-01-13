***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2020 18:16
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Bahçelievler İlçesi 272 Ada 2 Parsel Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Yenibosna Merkez Mahallesi, 272 Ada 2 Parsel üzerindeki sözleşmeye dayalı hak ve faydaya ilişkin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812181
BIST
18:05120.249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.585,33
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:055,8652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0117
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:056,5363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:05292,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -2,53
|Açılış
|: 292,34
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.075.758
|% 20,00
|
|HUBVC
|25,24
|107.391.909
|% 19,96
|
|RYGYO
|6,31
|115.000.417
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|149.188.760
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.667.374
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,17
|13.952.337
|% -5,66
|
|ITTFH
|3,40
|172.830.509
|% -5,29
|
|NIBAS
|5,00
|110.833
|% -5,12
|
|VKING
|3,50
|1.472.565
|% -4,89
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 3,06
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 4,60
|
|HALKB
|6,60
|728.340.551
|% 2,01
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 4,58
|
|ASELS
|22,92
|537.283.769
|% 0,97
|
|PETKM
|4,09
|1.514.608.444
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,58
|501.952.571
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,97
|691.356.284
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,72
|332.561.519
|% 1,18
|
|THYAO
|14,84
|2.473.672.531
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6005
|7,6387
|% -0,65
|
|Frank
|6,0230
|6,0593
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5591
|1,5669
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.550
|-10,69
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|-0,63
|
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