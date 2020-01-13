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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

13.01.2020 18:16
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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Bahçelievler İlçesi 272 Ada 2 Parsel Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2020
Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Yenibosna Merkez Mahallesi, 272 Ada 2 Parsel üzerindeki sözleşmeye dayalı hak ve faydaya ilişkin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812181


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Altın Gr. 292 292 -2,48  
Cumhuriyet 1.951 1.966 -20,00  
Tam 1.934 1.983 -12,07  
Yarım 935 959 -5,84  
Çeyrek 469 480 -2,92  
Gümüş.Ons 17,97 18,00 -0,09  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,02  
B. Petrol 64,35 64,35 -0,63  
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