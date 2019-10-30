***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 18:13
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 24 9.056 526.664 313.096 1.099.351 1.099.351
Transferler
0 0 0 0 313.096 -313.096 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -54 0 0 -33.337 -33.391 -33.391
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000 126.511 -30 9.056 839.760 -33.337 1.065.960 1.065.960
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 -19 18.093 764.452 144.231 1.177.268 1.177.268
Transferler
0 0 0 0 144.231 -144.231 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 51 0 0 -81.257 -81.206 -81.206
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000 126.511 32 18.093 908.683 -81.257 1.096.062 1.096.062
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.044 90.038
Dönem Karı (Zararı)
-81.257 -33.337
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.916 36.439
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 493 463
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.391 4.662
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.391 4.662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
120 93
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.b, 15.c 120 93
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.308 207.437
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-227 -2.423
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.161 206.789
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.271 4.880
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-2.897 -1.809
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.835 -185.407
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 2.182 9.191
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.463 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -21.463 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
115.285 86.968
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.335 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
458.486 45.502
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-301.861 31.739
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.943 -13.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.948 23.489
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.112 90.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15.b -68 -32
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.390 -159
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 210 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.600 -159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.920 -87.932
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.102 -46.936
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.102 -46.936
Ödenen Faiz
-16.045 -43.419
Alınan Faiz
227 2.423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-266 1.947
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-266 1.947
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.188 18.255
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.922 20.202
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.922 5.188
Finansal Yatırımlar
4.335 0
Ticari Alacaklar
55.549 519.971
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 35.020 16.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.529 503.106
Stoklar
7 618.287 385.489
Peşin Ödenmiş Giderler
6.533 18.436
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21 0 13.762
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.533 4.674
Diğer Dönen Varlıklar
25.873 12.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 25.873 12.570
ARA TOPLAM
715.499 941.654
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
715.499 941.654
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
5.056 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 4.727 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 329 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 116.216 118.398
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.215.277 1.124.751
Maddi Duran Varlıklar
13 3.151 2.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 11 16
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.339.711 1.245.414
TOPLAM VARLIKLAR
2.055.210 2.187.068
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.391 93.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.391 93.882
Banka Kredileri
10 1.391 93.882
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
281.380 207.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
281.380 207.922
Banka Kredileri
10 281.380 206.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 0 1.211
Ticari Borçlar
16.423 12.377
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 4.002 271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.421 12.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.a 243 378
Diğer Borçlar
1.944 484
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 1.398 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
546 484
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
273.238 318.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 273.238 318.667
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
299 282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
299 282
ARA TOPLAM
574.918 633.992
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
574.918 633.992
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
375.719 368.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
375.719 368.953
Banka Kredileri
10 375.719 368.953
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.511 6.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.a 366 311
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14.a 8.145 6.544
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
384.230 375.808
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
959.148 1.009.800
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.096.062 1.177.268
Ödenmiş Sermaye
16.a 124.000 124.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.b 126.511 126.511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32 -19
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32 -19
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.c 32 -19
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.d 18.093 18.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.e 908.683 764.452
Net Dönem Karı veya Zararı
-81.257 144.231
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.096.062 1.177.268
TOPLAM KAYNAKLAR
2.055.210 2.187.068
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 68.842 91.899 11.654 14.508
Satışların Maliyeti
3 -53.147 -78.973 -6.248 -10.253
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.695 12.926 5.406 4.255
BRÜT KAR (ZARAR)
15.695 12.926 5.406 4.255
Genel Yönetim Giderleri
-9.005 -6.309 -3.451 -1.916
Pazarlama Giderleri
-715 -2.298 -169 -772
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 63.756 192.586 -844 118.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-545 -16.690 -270 -6.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.186 180.215 672 113.434
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 21.463 0 21.463 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -2.218 -9.186 891 -6.181
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
88.431 171.029 23.026 107.253
Finansman Gelirleri
44.847 2.423 2.856 -91
Finansman Giderleri
-214.535 -206.789 5.645 -127.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-81.257 -33.337 31.527 -20.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-81.257 -33.337 31.527 -20.125
DÖNEM KARI (ZARARI)
-81.257 -33.337 31.527 -20.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-81.257 -33.337 31.527 -20.125
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
51 -54 61 -56
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
51 -54 61 -56
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
51 -54 61 -56
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51 -54 61 -56
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-81.206 -33.391 31.588 -20.181
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-81.206 -33.391 31.588 -20.181
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795471
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