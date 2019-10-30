***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 24 9.056 526.664 313.096 1.099.351 1.099.351Transferler0 0 0 0 313.096 -313.096 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -54 0 0 -33.337 -33.391 -33.391Dönem Sonu Bakiyeler124.000 126.511 -30 9.056 839.760 -33.337 1.065.960 1.065.960Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 -19 18.093 764.452 144.231 1.177.268 1.177.268Transferler0 0 0 0 144.231 -144.231 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 51 0 0 -81.257 -81.206 -81.206Dönem Sonu Bakiyeler124.000 126.511 32 18.093 908.683 -81.257 1.096.062 1.096.062Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.044 90.038Dönem Karı (Zararı)-81.257 -33.337Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.916 36.439Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 493 463Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.391 4.662Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.391 4.662Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler120 93Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.b, 15.c 120 93Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.308 207.437Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-227 -2.423Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.161 206.789Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri3.271 4.880Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-2.897 -1.809Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.835 -185.407Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 2.182 9.191Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.463 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -21.463 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler115.285 86.968Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.335 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler458.486 45.502Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-301.861 31.739Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.943 -13.762İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.948 23.489Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.112 90.070Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15.b -68 -32YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.390 -159Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 210 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.600 -159FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.920 -87.932Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.102 -46.936Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.102 -46.936Ödenen Faiz-16.045 -43.419Alınan Faiz227 2.423YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-266 1.947NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-266 1.947DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.188 18.255DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.922 20.202Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.922 5.188Finansal Yatırımlar4.335 0Ticari Alacaklar55.549 519.971İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 35.020 16.865İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 20.529 503.106Stoklar7 618.287 385.489Peşin Ödenmiş Giderler6.533 18.436İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21 0 13.762İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 6.533 4.674Diğer Dönen Varlıklar25.873 12.570İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 25.873 12.570ARA TOPLAM715.499 941.654TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR715.499 941.654DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5.056 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 4.727 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 329 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 116.216 118.398Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 1.215.277 1.124.751Maddi Duran Varlıklar13 3.151 2.249Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 11 16TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.339.711 1.245.414TOPLAM VARLIKLAR2.055.210 2.187.068KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.391 93.882İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.391 93.882Banka Kredileri10 1.391 93.882Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları281.380 207.922İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları281.380 207.922Banka Kredileri10 281.380 206.711Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 0 1.211Ticari Borçlar16.423 12.377İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 4.002 271İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.421 12.106Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.a 243 378Diğer Borçlar1.944 484İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 1.398 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar546 484Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)273.238 318.667İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 273.238 318.667Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler299 282İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler299 282ARA TOPLAM574.918 633.992TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER574.918 633.992UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar375.719 368.953İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar375.719 368.953Banka Kredileri10 375.719 368.953Uzun Vadeli Karşılıklar8.511 6.855Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.a 366 311Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14.a 8.145 6.544TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER384.230 375.808TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER959.148 1.009.800ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.096.062 1.177.268Ödenmiş Sermaye16.a 124.000 124.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16.b 126.511 126.511Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)32 -19Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32 -19Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.c 32 -19Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.d 18.093 18.093Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.e 908.683 764.452Net Dönem Karı veya Zararı-81.257 144.231TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.096.062 1.177.268TOPLAM KAYNAKLAR2.055.210 2.187.068Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 68.842 91.899 11.654 14.508Satışların Maliyeti3 -53.147 -78.973 -6.248 -10.253TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.695 12.926 5.406 4.255BRÜT KAR (ZARAR)15.695 12.926 5.406 4.255Genel Yönetim Giderleri-9.005 -6.309 -3.451 -1.916Pazarlama Giderleri-715 -2.298 -169 -772Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 63.756 192.586 -844 118.763Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-545 -16.690 -270 -6.896ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)69.186 180.215 672 113.434Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 21.463 0 21.463 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -2.218 -9.186 891 -6.181FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)88.431 171.029 23.026 107.253Finansman Gelirleri44.847 2.423 2.856 -91Finansman Giderleri-214.535 -206.789 5.645 -127.287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-81.257 -33.337 31.527 -20.125SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-81.257 -33.337 31.527 -20.125DÖNEM KARI (ZARARI)-81.257 -33.337 31.527 -20.125Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-81.257 -33.337 31.527 -20.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar51 -54 61 -56Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler51 -54 61 -56Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi51 -54 61 -56Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)51 -54 61 -56TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-81.206 -33.391 31.588 -20.181Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-81.206 -33.391 31.588 -20.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795471BIST