***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.12.2019 13:13
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı nisap sağlanamadığı için yapılamamıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 13.11.2019
Genel Kurul Tarihi 09.12.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Şirketin finansman yükünün azaltılması amacıyla yönetim kurulu tarafından getirilecek olan tekliflerin görüşülmesi, değerlendirilmesi, onaylanması ve icazet verilmesi,
4 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için yapılamamıştır.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için, 09.12.2019 tarihinde, saat 10:00' da, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1 Kat:7 Kağıthane / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09/12/2019 tarih ve 50174801 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL'ın gözetiminde toplanılmıştır.
Genel Kurul gündemine geçmeden, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 159.294,00 TL'lik payın asaleten 3.796.162,925 TL'lik payın da vekaleten/temsilen katıldıkları tespit edilmiştir.
Katılımların toplamı şirket sermayesinin % 3,18'ine tekabül etmektedir. Türk Ticaret Kanunu, İlgili Yönetmelik ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen toplantı için gerekli nisap sağlanamadığından, toplantı yapılamamıştır.
Genel kurul toplantısının tehirine ait Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802547
BIST