***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı nisap sağlanamadığı için yapılamamıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 13.11.2019Genel Kurul Tarihi 09.12.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.12.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,3 - Şirketin finansman yükünün azaltılması amacıyla yönetim kurulu tarafından getirilecek olan tekliflerin görüşülmesi, değerlendirilmesi, onaylanması ve icazet verilmesi,4 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için yapılamamıştır.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için, 09.12.2019 tarihinde, saat 10:00' da, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1 Kat:7 Kağıthane / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09/12/2019 tarih ve 50174801 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL'ın gözetiminde toplanılmıştır.Genel Kurul gündemine geçmeden, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 159.294,00 TL'lik payın asaleten 3.796.162,925 TL'lik payın da vekaleten/temsilen katıldıkları tespit edilmiştir.Katılımların toplamı şirket sermayesinin % 3,18'ine tekabül etmektedir. Türk Ticaret Kanunu, İlgili Yönetmelik ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen toplantı için gerekli nisap sağlanamadığından, toplantı yapılamamıştır.Genel kurul toplantısının tehirine ait Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802547BIST