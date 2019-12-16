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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.12.2019 18:10
GÜNCEL HABERLER



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.12.2019
Genel Kurul Tarihi 13.01.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.01.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Şirketin finansman yükünün azaltılması amacıyla yönetim kurulu tarafından getirilecek olan tekliflerin görüşülmesi, değerlendirilmesi, onaylanması ve icazet verilmesi,
4 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16/12/2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 09.12.2019 tarihinde yapılmasına ilişkin KAP'da 13.11.2019 tarihinde açıklama yapılmış olup, söz konusu toplantı 09.12.2019 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesi, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Tehir olunan Olağanüstü Genel Kurulumuzun 13.01.2020 tarih saat 10:00'da yapılmasına karar verilmiştir.
Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803741


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Yarım 886 909 8,16  
Çeyrek 444 454 4,08  
Gümüş.Ons 16,96 17,00 0,03  
Gümüş Gr. 3,19 3,20 0,03  
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