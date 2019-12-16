***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.12.2019Genel Kurul Tarihi 13.01.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.01.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,3 - Şirketin finansman yükünün azaltılması amacıyla yönetim kurulu tarafından getirilecek olan tekliflerin görüşülmesi, değerlendirilmesi, onaylanması ve icazet verilmesi,4 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 16/12/2019 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 09.12.2019 tarihinde yapılmasına ilişkin KAP'da 13.11.2019 tarihinde açıklama yapılmış olup, söz konusu toplantı 09.12.2019 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesi, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Tehir olunan Olağanüstü Genel Kurulumuzun 13.01.2020 tarih saat 10:00'da yapılmasına karar verilmiştir.Genel Kurul bilgilendirme dokümanları ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803741BIST