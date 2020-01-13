***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.12.2019Genel Kurul Tarihi 13.01.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.01.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,3 - Şirketin finansman yükünün azaltılması amacıyla yönetim kurulu tarafından getirilecek olan tekliflerin görüşülmesi, değerlendirilmesi, onaylanması ve icazet verilmesi,4 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812176BIST