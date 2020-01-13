GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.01.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.12.2019
Genel Kurul Tarihi 13.01.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.01.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Şirketin finansman yükünün azaltılması amacıyla yönetim kurulu tarafından getirilecek olan tekliflerin görüşülmesi, değerlendirilmesi, onaylanması ve icazet verilmesi,
4 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812176


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.249
Değişim :  1,34% |  1.585,33
Açılış :  119.595  
Önceki Kapanış :  118.664  
En Yüksek
120.900 En Düşük
119.595
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 1,50 100.075.758 % 20,00  
HUBVC 25,24 107.391.909 % 19,96  
RYGYO 6,31 115.000.417 % 19,96  
YUNSA 13,30 149.188.760 % 19,93  
RYSAS 6,88 140.667.374 % 19,86  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6005 7,6387 % -0,65  
Frank 6,0230 6,0593 % 0,10  
Riyal 1,5591 1,5669 % -0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.549 1.550 -10,69  
Altın Gr. 292 292 -2,48  
Cumhuriyet 1.951 1.966 -20,00  
Tam 1.934 1.983 -12,07  
Yarım 935 959 -5,84  
Çeyrek 469 480 -2,92  
Gümüş.Ons 17,97 18,00 -0,09  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,02  
B. Petrol 64,35 64,35 -0,63  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru