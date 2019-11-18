***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
18.11.2019 14:55
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 347 ada 10 parselde kayıtlı gayrimenkul bünyesindeki 2 ve 5 no.lu bağımsız bölüm de 1.980 m2 depo alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/11/2019
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,5
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık olup aylık kira bedeli 35.640 TL + KDV'dir.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
4
Karşı Taraf
Atılım Sağlık A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Kira Süresi
5 Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Ayrılma hakkı doğmamaktadır
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
08/01/2019 tarih KLGYO-1810055
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
43.362 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Kiralama piyasa koşullarına göre gerçekleştirilmiş olup, değerleme raporundaki sonuçların altında kalmıştır.
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 347 ada 10 parselde kayıtlı gayrimenkul bünyesindeki 2 ve 5 no.lu bağımsız bölüm de 1.980 m2 depo alanının piyasa koşulları dikkate alınarak Atılım Sağlık A.Ş.'ne aylık kira bedeli (18 TL/m2 birim fiyatı * 1.980 m2) 35.640 TL+KDV olmak üzere 5 yıl süreliğine kiraya verilmesine,
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 37.maddesi uyarınca, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak olan ilk genel kuırul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799362
BIST