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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

03.12.2019 15:58
GÜNCEL HABERLER



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 347 ada 10 parselde kayıtlı gayrimenkul bünyesindeki 2 ve 7 no.lu bağımsız bölüm de 4.427 m2 depo alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/12/2019
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,5
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık olup aylık kira bedeli 86.500 TL + KDV'dir.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
4
Karşı Taraf
Ege-Met Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Kira Süresi
1,5
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Ayrılma hakkı doğmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
08/01/2019 tarih KLGYO-1810055
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
96.478,70 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Kiralama piyasa koşullarına göre gerçekleştirilmiş olup, değerleme raporundaki sonuçların altında kalmıştır.
Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul İli,  Esenyurt İlçesi, 347 ada 10 parselde kayıtlı gayrimenkul bünyesindeki 2 ve 7 no.lu bağımsız bölüm de 4.427 m2 depo alanının piyasa koşulları dikkate alınarak Ege-Met Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne aylık kira bedeli  (19,54 TL/m2 birim fiyatı * 4.427 m2) 86.500 TL+KDV olmak üzere 1,5 yıl süreliğine kiraya verilmesine,
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 37.maddesi uyarınca, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak olan ilk genel kuırul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801509


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YUNSA 10,40 104.072.848 % 19,54  
SMART 8,31 155.715.601 % 17,04  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4589 7,4963 % 0,61  
Frank 5,8085 5,8435 % 0,66  
Riyal 1,5294 1,5370 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 16,36  
Altın Gr. 274 274 3,46  
Cumhuriyet 1.805 1.833 16,00  
Tam 1.797 1.842 17,08  
Yarım 869 891 8,26  
Çeyrek 436 445 4,13  
Gümüş.Ons 17,11 17,15 0,23  
Gümüş Gr. 3,17 3,17 0,05  
B. Petrol 61,03 61,03 0,11  
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