***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüŞirketimiz portföyünde bulunan İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 347 ada 10 parselde kayıtlı gayrimenkul bünyesindeki 2 ve 7 no.lu bağımsız bölüm de 4.427 m2 depo alanıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03/12/2019İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,5Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık olup aylık kira bedeli 86.500 TL + KDV'dir.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Karşı TarafEge-Met Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiKira Süresi1,5Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıAyrılma hakkı doğmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası08/01/2019 tarih KLGYO-1810055Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar96.478,70 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiKiralama piyasa koşullarına göre gerçekleştirilmiş olup, değerleme raporundaki sonuçların altında kalmıştır.AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 347 ada 10 parselde kayıtlı gayrimenkul bünyesindeki 2 ve 7 no.lu bağımsız bölüm de 4.427 m2 depo alanının piyasa koşulları dikkate alınarak Ege-Met Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne aylık kira bedeli (19,54 TL/m2 birim fiyatı * 4.427 m2) 86.500 TL+KDV olmak üzere 1,5 yıl süreliğine kiraya verilmesine,Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 37.maddesi uyarınca, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması ve yapılacak olan ilk genel kuırul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801509BIST