***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
31.12.2019 09:45
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İstanbul İli Kağıthane İlçesi'ndeki Sapphire Rezidans 3 Adet Daire
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli Kağıthane İlçesi'ndeki Sapphire Rezidans brüt 1.011 m2 3 adet daire
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
58.821.000 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
23
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
47
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
35
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
2,8
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
2,1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
62
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
22.391.533 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Devam eden projelerin finansmanında kullanılacaktır
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Biskon Yapı A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf (Şirket ortakları aynı tüzel ve gerçek kişilerden oluşmaktadır)
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/12/2019
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
18.12.2019, KLGYO-1910120
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
58.821.000 TL + KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu tarafından,
İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Emniyet Evleri Mah. 304 Pafta,1947 Ada,91 Parsel kayıtlarında kain ve "Sapphire" adıyla maruf yapıda 293,445 ve 448 no'lu bağımsız bölümlerinin , Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 18/12/2019 tarih KLGYO-1910120 sayılı değerleme raporunda belirlenen 58.821.000 TL + KDV TL bedel üzerinden herhangi bir ıskonto yapılmadan Biskon Yapı A.Ş. ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanarak 13.000.000 TL peşin olmak üzere, kalan ödemelerin 1 yıl vadeli olarak satılmasına,
Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde %50 sınırını aşmaması ve şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığından ayrılma hakkının doğmadığının tespitine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806048
BIST