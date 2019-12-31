***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliğiİstanbul İli Kağıthane İlçesi'ndeki Sapphire Rezidans 3 Adet DaireSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli Kağıthane İlçesi'ndeki Sapphire Rezidans brüt 1.011 m2 3 adet daireSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli58.821.000 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)23Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)47Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)35Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)2,8Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)2,1İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)62Satış KoşullarıVadeli (Timed)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı22.391.533 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiDevam eden projelerin finansmanında kullanılacaktırVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafBiskon Yapı A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf (Şirket ortakları aynı tüzel ve gerçek kişilerden oluşmaktadır)Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/12/2019Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazar Yaklaşımı YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası18.12.2019, KLGYO-1910120Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar58.821.000 TL + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu tarafından,İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Emniyet Evleri Mah. 304 Pafta,1947 Ada,91 Parsel kayıtlarında kain ve "Sapphire" adıyla maruf yapıda 293,445 ve 448 no'lu bağımsız bölümlerinin , Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 18/12/2019 tarih KLGYO-1910120 sayılı değerleme raporunda belirlenen 58.821.000 TL + KDV TL bedel üzerinden herhangi bir ıskonto yapılmadan Biskon Yapı A.Ş. ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanarak 13.000.000 TL peşin olmak üzere, kalan ödemelerin 1 yıl vadeli olarak satılmasına,Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde %50 sınırını aşmaması ve şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığından ayrılma hakkının doğmadığının tespitine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806048BIST