***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27/11/2019 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılan,Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin OFLAZ'ınyerine Kurumsal Yönetim Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine uygun bulduğu T.C. UyrukluSayın Mustafa KULU'nun ilk Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ve Yatırım Komitesi Üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804246BIST