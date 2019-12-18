***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2019 19:03
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27/11/2019 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılan,
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin OFLAZ'ın
yerine Kurumsal Yönetim Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine uygun bulduğu T.C. Uyruklu
Sayın Mustafa KULU'nun ilk Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ve Yatırım Komitesi Üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804246
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|
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