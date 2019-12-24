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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.12.2019 19:15
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***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
1)       KİPTAŞ ile Kiler GYO-Biskon arasında 08.06.2015 tarihinde imzalanan KİPTAŞ-Bahçeşehir Merkez Evleri İnşaatlarının Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşımı Usulü İle Yapılması İşi'ne ait sözleşmenin (Bahçeşehir Sözleşmesi) sonlandırılarak sözleşme konusu İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi 558 Ada, 8 Parsel üzerinde yer alan 25.920,50 m2 büyüklüğündeki arsanın Kiptaş İstanbul Konut İmat Plan. Tur. Ulaşum San. ve Tic.A.Ş.(KİPTAŞ)'den 112.647.407,45.-TL + KDV bedel ile satın alınmasına,
2)       Bahçeşehir Sözleşmesinin 5.maddesine göre, İdare Payı Geliri olarak KİPTAŞ'a ödenen 33.227.000.-TL'nin KİPTAŞ'ın arsa bedeli alacağından mahsup edilmesine,
3)       KİPTAŞ ile Kiler GYO arasında 13.02.2017 tarihinde imzalanan KİPTAŞ-Başakşehir (1284 Ada 2 Parsel) Başakşehir Evleri İnşaatlarının Trampa, Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşımı Usulü İle Yapılması İşi'ne ait sözleşmeden (Başakşehir Sözleşmesi) Kiler GYO tarafından elde edilen ve halen KİPTAŞ'ın uhdesinde bulunan  26.147.000.-TL hasılatın KİPTAŞ'ın arsa bedeli alacağından mahsup edilmesine,
4)       Bakiye 53.273.407,45-TL + 1.584.358,47.-TL KDV olmak üzere, toplamda 54.857.765,92.-TL arsa bedelinin Başakşehir Sözleşmesi kapsamında inşa edilen 20 adet konutun 29.745.900.-TL (KDV Dahil) bedel ile, 12 adet işyerinin 25.154.900.-TL (KDV Dahil) olmak üzere, 32 adet (konut+işyeri) toplam 54.900.800.-TL (KDV Dahil) bedel üzerinden tapudan KİPTAŞ'a devredilmesine, karar verilmiştir.
 
Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde %50 sınırını aşmaması ve şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığından ayrılma hakkı doğmamaktadır.
 
                
İlgili gayrimenkullerin 23.12.2019 tarihli değerleme raporları 24.12.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805067


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