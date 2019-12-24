***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.1) KİPTAŞ ile Kiler GYO-Biskon arasında 08.06.2015 tarihinde imzalanan KİPTAŞ-Bahçeşehir Merkez Evleri İnşaatlarının Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşımı Usulü İle Yapılması İşi'ne ait sözleşmenin (Bahçeşehir Sözleşmesi) sonlandırılarak sözleşme konusu İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi 558 Ada, 8 Parsel üzerinde yer alan 25.920,50 m2 büyüklüğündeki arsanın Kiptaş İstanbul Konut İmat Plan. Tur. Ulaşum San. ve Tic.A.Ş.(KİPTAŞ)'den 112.647.407,45.-TL + KDV bedel ile satın alınmasına,2) Bahçeşehir Sözleşmesinin 5.maddesine göre, İdare Payı Geliri olarak KİPTAŞ'a ödenen 33.227.000.-TL'nin KİPTAŞ'ın arsa bedeli alacağından mahsup edilmesine,3) KİPTAŞ ile Kiler GYO arasında 13.02.2017 tarihinde imzalanan KİPTAŞ-Başakşehir (1284 Ada 2 Parsel) Başakşehir Evleri İnşaatlarının Trampa, Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşımı Usulü İle Yapılması İşi'ne ait sözleşmeden (Başakşehir Sözleşmesi) Kiler GYO tarafından elde edilen ve halen KİPTAŞ'ın uhdesinde bulunan 26.147.000.-TL hasılatın KİPTAŞ'ın arsa bedeli alacağından mahsup edilmesine,4) Bakiye 53.273.407,45-TL + 1.584.358,47.-TL KDV olmak üzere, toplamda 54.857.765,92.-TL arsa bedelinin Başakşehir Sözleşmesi kapsamında inşa edilen 20 adet konutun 29.745.900.-TL (KDV Dahil) bedel ile, 12 adet işyerinin 25.154.900.-TL (KDV Dahil) olmak üzere, 32 adet (konut+işyeri) toplam 54.900.800.-TL (KDV Dahil) bedel üzerinden tapudan KİPTAŞ'a devredilmesine, karar verilmiştir.Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde %50 sınırını aşmaması ve şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığından ayrılma hakkı doğmamaktadır.İlgili gayrimenkullerin 23.12.2019 tarihli değerleme raporları 24.12.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805067BIST