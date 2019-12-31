***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin finansman yükünün azaltılması amacıyla Şirket portföyünde yer alan gayrı menkullerin borçlarımıza karşın ekspertiz değerlerinden belirli bir iskonto oranı ile alıcılara satışı tamamlanmıştır. Buna istinaden Şirketimizin toplam 583.019.301,86 TL'lik finansman yükü tasfiye edilmiştir. Buna ilişkin 13.01.2020 tarihinde yapılacak olan şirketin olağan üstü genel kurul toplantısında sayın pay sahiplerimize bilgi verilecektir.Söz konusu işlemler Sermaye Piyasası Kurulu Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) Önemlilik Kriteri başlıklı 6.Maddesi'nde belirtilen önemlilik kriterlerini taşımaktadır. Yine aynı tebliğin 12 nolu Ayrılma hakkının doğmadığı haller başlıklı maddesi " j " fıkrası nazara alındığında yapılan işlemlerin niteliği itibariyle ayrılma hakkının doğmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'na muafiyet başvurusunda bulunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806020BIST