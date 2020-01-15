***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1 ) 40'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrasının ç bendi uyarınca 01 Ocak - 31 Aralık 2019 döneminde, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemlerinin toplu bildirimi kapsamında satış işlemlerimizin toplamı 53.978.840 TL (+KDV), kiralama işlemlerimizin toplamı ise 20.401.975 TL (+KDV) olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812902BIST