***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.12.2019 19:03
Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 65.16 A-B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SAMİ ÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MUSTAFA KULU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ve Yatırım Komitesi üyeliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804247
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
18:055,9316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0440
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9316
En Düşük
5,8830
18:056,5964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5964
En Düşük
6,5510
18:05281,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,78
|Açılış
|: 281,16
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,47
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|SANFM
|4,63
|11.174.243
|% 14,89
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|MAALT
|60,00
|15.700.837
|% 12,46
|
|MARTI
|0,88
|25.800.513
|% -11,11
|
|MRGYO
|0,94
|16.985.048
|% -10,48
|
|NIBAS
|5,49
|109.804
|% -10,44
|
|KSTUR
|27,00
|10.638
|% -10,00
|
|VAKFN
|2,39
|41.423.857
|% -7,00
|
|THYAO
|13,74
|1.066.975.980
|% -1,22
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|GARAN
|10,76
|336.391.358
|% -1,10
|
|TUPRS
|122,80
|328.182.248
|% -1,13
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,46
|217.621.224
|% -3,31
|
|ODAS
|2,26
|278.570.551
|% 7,11
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7322
|7,7710
|% 0,38
|
|Frank
|6,0193
|6,0555
|% 0,68
|
|Riyal
|1,5756
|1,5835
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-1,07
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,78
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|0,15
|