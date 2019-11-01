***KLMSN* *DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.11.2019 18:29
***KLMSN******DENIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DENIZ, KLMSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DENIZ.E ve KLMSN.E payları 04/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 18/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yönteami uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796215
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0074
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
18:05277,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,68
|Açılış
|: 277,24
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3653
|7,4022
|% -0,11
|
|Frank
|5,7665
|5,8012
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5178
|1,5254
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-2,60
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,66
|60,66
|1,04
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 98, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 5, 047.00 milyon TL de
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17:55TACTR
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