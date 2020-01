***KLMSN* *GENYH* *JANTS* *CEOEM* *IHEVA* *SERVE* *IZMDC* *IHLGM* *SEYKM* *IHYAY* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***KLMSN******GENYH******JANTS******CEOEM******IHEVA******SERVE******IZMDC******IHLGM******SEYKM******IHYAY******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BERA, CEOEM, GENYH, IHEVA, IHLGM, IHYAY, IZMDC, JANTS, KLMSN, SERVE, SEYKMSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BERA 1 BERA HOLDING A.S. E ADEM AYDOGAN 480,000BERA 2 BERA HOLDING A.S. E ADEVIYE YÜRÜK 800,000BERA 3 BERA HOLDING A.S. E AHMET OGUZ 960,000BERA 4 BERA HOLDING A.S. E AHMET PEHLIVAN 4.552,000BERA 5 BERA HOLDING A.S. E AHMET SEVIK ATABAY 2.696,000BERA 6 BERA HOLDING A.S. E ARSLAN BAYRAKTAR 4.000,000BERA 7 BERA HOLDING A.S. E ATIF SAMI SUNGUR 10.104,000BERA 8 BERA HOLDING A.S. E AYHAN GENÇALIOGLU 2.616,000BERA 9 BERA HOLDING A.S. E AYTEN MENGEL 1.440,000BERA 10 BERA HOLDING A.S. E BILAL ÇIÇEKLER 336,000BERA 11 BERA HOLDING A.S. E CENGIZ ARKIN 2.400,000BERA 12 BERA HOLDING A.S. E EMINE TOPUZ 448,000BERA 13 BERA HOLDING A.S. E EMINE UMUTGÜN 1.600,000BERA 14 BERA HOLDING A.S. E ERDAL CAMCI 800,000BERA 15 BERA HOLDING A.S. E ERDOGAN KÖGCE 32.960,000BERA 16 BERA HOLDING A.S. E ERTAN SELEK 1.720,000BERA 17 BERA HOLDING A.S. E FATMA ÇELIK 17.880,000BERA 18 BERA HOLDING A.S. E GÜNGÖR TANRIVERDI 1.584,000BERA 19 BERA HOLDING A.S. E HACI BAYRAM ÖZDOGRU 264,000BERA 20 BERA HOLDING A.S. E HATICE BÜLBÜL 200,000BERA 21 BERA HOLDING A.S. E HÜRÜ ÜNALAN 1.160,000BERA 22 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN YILMAZ 560,000BERA 23 BERA HOLDING A.S. E KEMAL ERDEM 5.280,000BERA 24 BERA HOLDING A.S. E KERIM ERDAL 960,000BERA 25 BERA HOLDING A.S. E KUBILAY YERKEL 1.440,000BERA 26 BERA HOLDING A.S. E MAHMUT DURAL 4.160,000BERA 27 BERA HOLDING A.S. E MEHMET DELICE 520,000BERA 28 BERA HOLDING A.S. E MEHMET DEMIREL 640,000BERA 29 BERA HOLDING A.S. E MERYEM METINÖZ 96,000BERA 30 BERA HOLDING A.S. E MESUT GÜL 4.960,000BERA 31 BERA HOLDING A.S. E MEVLÜT DEMIR 16.880,000BERA 32 BERA HOLDING A.S. E MUHAMMET YILDIRIM 2.152,000BERA 33 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA KAYAN 2.880,000BERA 34 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA YILMAZ 10.328,000BERA 35 BERA HOLDING A.S. E SALAHATTIN YENIGÜN 10.960,000BERA 36 BERA HOLDING A.S. E SEBAHAT IHTIYAR 1.600,000BERA 37 BERA HOLDING A.S. E SEMRA DEMIRHAN 240,000BERA 38 BERA HOLDING A.S. E SEYFETTIN ALTINSOY 6.240,000BERA 39 BERA HOLDING A.S. E SEYIT MEHMET SÜNBÜL 1.600,000BERA 40 BERA HOLDING A.S. E SULTAN GÖGEBAKAN 400,000BERA 41 BERA HOLDING A.S. E TALHA ÇIMEN 1.600,000BERA 42 BERA HOLDING A.S. E TÜRKAN BEKEM 2.288,000BERA 43 BERA HOLDING A.S. E YASIN GÜLGÜN 5.760,000BERA 44 BERA HOLDING A.S. E ÖMER ALTUNER 4.248,000BERA 45 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM BAYAR 1.920,000BERA 46 BERA HOLDING A.S. E ILKER ÇALISKAN 2.240,000BERA 47 BERA HOLDING A.S. E ISMAIL AYDINOGLU 8.200,000BERA 48 BERA HOLDING A.S. E SAHIN YILMAZ 7.040,000BERA 49 BERA HOLDING A.S. E SERIFE SÜMMEN 5.960,000CEOEM 50 CEO EVENT MEDYA A.S. E CIHAN SÜTSURUP 30.332,000GENYH 51 GEN YATIRIM HOLDING A.S. E CIHAN SÜTSURUP 0,850IHEVA 52 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E GÖKMEN ISMAIL ILHAN 7.435.000,000IHLGM 53 IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. E CIHAN SÜTSURUP 0,200IHYAY 54 IHLAS YAYIN HOLDING A.S. E CIHAN SÜTSURUP 2.246.930,000IHYAY 55 IHLAS YAYIN HOLDING A.S. E GÖKMEN ISMAIL ILHAN 33.329,000IHYAY 56 IHLAS YAYIN HOLDING A.S. E GÖKMEN ISMAIL ILHAN 1.466.671,000IZMDC 57 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E CIHAN SÜTSURUP 126.000,000JANTS 58 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E GÖKSEL TASGIT 79,000KLMSN 59 KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. E CIHAN SÜTSURUP 20.000,000KLMSN 60 KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. E CIHAN SÜTSURUP 100.000,000KLMSN 61 KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. E GÖKMEN ISMAIL ILHAN 29.422,000KLMSN 62 KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. E GÖKMEN ISMAIL ILHAN 40.578,000KLMSN 63 KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. E MEHMET BAS 10.000,000SERVE 64 SERVE FILM PRODÜKSIYON EGLENCE A.S. E CIHAN SÜTSURUP 177.000,000SERVE 65 SERVE FILM PRODÜKSIYON EGLENCE A.S. E CIHAN SÜTSURUP 410.000,000SEYKM 66 SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. E SAMET AYCAN 45.275,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808478BIST